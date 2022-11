Winnenden: Störung im Vodafone-Mobilfunknetz noch bis Mitte Dezember?

Kunden des Mobilfunkanbieters Vodafone klagen in Winnenden und Umgebung mindestens seit Dienstag, 29. November, über erhebliche Probleme. Teilweise soll lediglich eine mobile Internetverbindung mit der veralteten 2G-Technik möglich sein. Wer von unterwegs etwa an einer Videokonferenz teilnehmen will, ist nur abgehakt oder gar nicht zu verstehen.

Andere Nutzer hingegen beklagen sich darüber, dass gar kein Netzwerk für ihr Gerät zur Verfügung steht. „Gibt es seit 1-2 Tagen Probleme in Winnenden mit dem Vodafone-Netz? Auf einigen Geräten ist es 2G oder kein Netzwerk. Manchmal 4G/5G verfügbar“, schreibt ein User in der Facebookgruppe „Wir sind Winnenden“. Auch in Berglen und Leutenbach soll es laut anderen Kommentaren Probleme geben. Woran das liegt? „Der Vodafone-Mast in Winnenden wird seit gestern auf 5G umgestellt, darum die Probleme“, schreibt eine andere Facebooknutzerin.

Wir haben am Mittwochvormittag beim Anbieter nachgefragt. „Vodafone musste in Winnenden eine Mobilfunkstation in der Ortsmitte (nahe B 14 und S-Bahnhof) dauerhaft aufgeben“, antwortet ein Pressesprecher am Nachmittag per E-Mail. Dieser Standort sei dem Unternehmen gekündigt und am 28. November um 8 Uhr abgeschaltet worden.

„Der Mobilfunkverkehr, der zuvor über diesen Standort lief, wird seitdem weitgehend über die umliegenden Standorte geführt“, schreibt der Pressesprecher weiter. Vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden würden sich nicht ganz vermeiden lassen. „Wir bitten die betroffenen Kunden hierfür um Entschuldigung.“

Probleme könnten noch bis Mitte Dezember bestehen

Nun will Vodafone die Situation mit einem Zwei-Stufen-Plan verbessern. In den nächsten Tagen soll ein temporärer Mobilfunkmast per Lkw nach Winnenden geliefert werden. „Anschließend wird diese mobile Station an das Stromnetz und an das weltweite Kommunikationsnetz angebunden und technisch in das vorhandene Mobilfunknetz im Rems-Murr-Kreis integriert - inklusive Feinabstimmung der Frequenzen“, erklärt der Pressemann von Vodafone. Wenn alles gut laufe, soll dieser Mobilfunkmast Mitte Dezember (12. bis 17. Dezember) in Betrieb genommen werden. Dann könne man wieder die gewohnte Qualität im Mobilfunknetz in Winnenden bieten.

Ein nahtloser Übergang vom 28. November an, sei nicht möglich gewesen. „Da müssen sehr viele Rädchen ineinander greifen. Die mobilen Masten fallen ja nicht vom Himmel, sondern müssen bestellt werden, verfügbar sein, transportiert werden, aufgebaut werden, ins Netz integriert werden usw“, so der Pressesprecher.

Vodafone plant in einem weiteren Schritt außerdem den Bau einer dauerhaften Funkstation. Die temporäre Mobilfunkstation soll solange im Einsatz sein, bis der dauerhafte Standort nutzbar ist.

Im Rems-Murr-Kreis hat es unter anderem Ende September dieses Jahres in Rudersberg ebenfalls Probleme mit dem Mobilfunk bei Vodafone gegeben. Damals ist eine Basisstation ausgefallen. Ursache laut Vodafone: Vandalismus. Zuvor hatte es auch Internetprobleme in Remshalden gegeben. Bei Straßenarbeiten sind drei Glasfaser- und ein Kupferkabel beschädigt worden.