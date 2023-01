Winnenden: Stadtkirchen-Sanierung ab 12. Januar - Gerüst blockiert Parkplätze

Am 12. Januar beginnt die evangelische Kirchengemeinde an der Stadtkirche den ersten sichtbaren Sanierungsschritt: Dach, Uhr und Putz von Turm und Kirchenschiff werden erneuert. Fünf Jahre lang wurden dafür Spenden gesammelt, Fördergelder organisiert, Architekten und Ingenieure sowie ausführende Handwerker gefunden. Doch keine gute Nachricht ohne die Kehrseite: Um die große Baustelle an St. Bernhard (dem Heiligen ist die Kirche gewidmet) ausführen zu können, wird ein Gerüst benötigt. Und das wird eine ganze Menge Parkplätze blockieren. Zum Beispiel hinter der Stadtkirche, wie Kirchengemeinderatsvorsitzende Doris Bautz sagt. Denn die Zufahrt ist so eng, dass gerade das Gerüst hineinpasst. Eine Lösung für die Metzgerei Kühnle und weitere Anlieger muss gefunden werden.

Ziel ist, dass wenigstens die Postkunden an der Wallstraße parken können

Doch auch der große und vor allem bei Postkunden beliebte Platz vorne an der Wallstraße wird bis voraussichtlich Oktober nicht komplett zur Verfügung stehen. Zwar hat die Kirchengemeinde ihren acht Mietern, die in Verlängerung des Kircheneingangs parken, gekündigt, um hier die Postparkplätze unterzubringen. „Doch wir müssen weitere Stellplätze in Tiefgaragen für Projektbau Pfleiderer und seine Mieter finden“, spricht Doris Bautz über weiteren benötigten Platz fürs Baumaterial und fürs Rangieren der Baufahrzeuge. „Bisher hatten alle Verständnis für die übergangsweise Kündigung“, sagt Pfarrer Karl Braungart, der die Briefe unterschrieben hat.

Doch bis wann sich die Gewohnheitstiere unter den autofahrenden Stadtbesuchern in der neuen Situation zurechtfinden, wird sich zeigen. Häufig steht auf diesem Platz jemand in der zweiten Reihe oder im Halteverbot, um schnell etwas zu erledigen. Das geht bald gar nicht mehr. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nun ein Thema, seinen Stadtbesuch mit dem Bus, zu Fuß oder dem Fahrrad zu erledigen?

Stiftung hat bislang mehr als 500.000 Euro gesammelt

Mutmaßlich überwiegt bei der Mehrheit der Winnender aber die Freude über den Sanierungsstart. Dass die Stadtkirche, die eigentlich nur noch donnerstags für eine halbstündige Marktandacht religiös genutzt wird, ganz vielen Winnendern sehr am Herzen liegt, drückt sich in einer hohen Spendenbereitschaft aus. In fünf Jahren sammelte die eigens für das Projekt ins Leben gerufene Stiftung bislang mehr als 500.000 Euro.

„Viele Winnender haben explizit Geld für den Turm als Wahrzeichen gespendet, damit die Stadtkirche von außen wieder schön aussieht. Manche haben monatlich 1000 Euro gegeben oder bei Geburtstagen oder Beerdigungen um Spenden für die Stiftung gebeten“, sagt Doris Bautz. Sie denkt, dass ein properes Aussehen wiederum die Spendenbereitschaft für die 2024 folgende Innensanierung erhöht. „Wir wollen jetzt, das die Kirche wieder in Gang kommt.“ Geplant ist, den Kirchenraum auch für passende kulturelle und soziale Zwecke herzurichten.

Außensanierung dauert ein Jahr und kostet 1,5 Millionen Euro

Der erste Schritt kostet die evangelische Kirchengemeinde 1,5 Millionen Euro. Von der Landeskirche kommt eine Million, der Kirchenbezirk, der Förderverein Alte Kelter, die Sparkasse und verschiedene Stiftungen steuern Gelder bei. Von der Stadtkirchen-Stiftung kommen 20 Prozent der ermittelten Kosten, rund 224.000 Euro. Und die Stadt hat zugesagt, für die Turmsanierung 80.000 Euro beizutragen.

Landesdenkmalamt hat wegen nicht besetzter Stelle den Förderantrag liegenlassen

„Enttäuschend ist, dass unser Antrag beim Landesdenkmalamt liegengeblieben ist, weil die Stelle nicht besetzt war. Doch wir können nicht länger warten, wir lassen den erwarteten Zuschuss in Höhe von 30.000 Euro sausen.“ Pfarrer Karl Braungart berichtet weiter, dass gezielt Handwerker gefunden werden mussten, die sich mit alten Kirchen oder wenigstens denkmalgeschützten Gebäuden auskennen. „Die Feuchtigkeit sitzt im Stein, daher blättert der Putz dermaßen weg.“ Nicht nur der Turm, das ganze Kirchenschiff werde erneuert. „Das dauert etwa ein Jahr, aber wir rechnen damit, dass das Gerüst Ende September wegkann“, so Braungart.