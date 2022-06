Winnenden: Start der Bauarbeiten für Glasfaser-Anbindung

Ein Sandhaufen, fünf Spaten und weiße Bauarbeiterhelme symbolisieren: Ab sofort wird in der ganzen Stadt gebaggert, um Winnenden fit für die digitale Zukunft zu machen. Vier Jahre hat die Vorbereitung gedauert, was nicht an den Akteuren, sondern an den Förderprogrammen von Bund und Land lag. „Wir müssen uns und vor allem die Politik gesellschaftskritisch fragen, ob wir solche Prozesse künftig so lange laufen lassen können“, sagte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Die jüngsten Krisen zeigten doch, dass schnelles Handeln für einen Staat immens wichtig sei, ob das nun die Energiekrise ist oder die Feststellung, dass baltische Staaten oder auch die Ukraine in Bezug auf Digitalisierung schon viel, viel weiter sind als wir.

Ende 2023 sollen die Schulen als Erste an den Start gehen

Nun also brauchen die Internetnutzer weitere anderthalb Jahre Geduld, bis ungefähr Ende 2023. Am Schulzentrum, an dem sich Haselsteinschule, Albertville-Realschule und Lessing-Gymnasium befinden, beginnen nun die Bauarbeiten, damit die Schulen als Erste an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Zum Schluss folgen die Privathaushalte, die in der Regel mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde versorgt werden. „270 haben das Angebot angenommen und lassen sich einen kostenlosen Hausanschluss legen“, sagte Melanie Harti, die für die Firma Netcom-BW sprach und das Glasfasernetz betreiben wird.

Für den Tiefbau ist das Partnerunternehmen Netze-BW zuständig, Lena Pudleiner sagte: „Wir werden 80 Kilometer Glasfaser in Leerrohren verlegen“, die aufzugrabende Strecke ist zwölf Kilometer lang. Nur in ganz wenigen sanierten Straßenabschnitten liegen bereits Leerrohre, die ein Aufbaggern erübrigen. Für den Rückbau der ehemaligen Bundesstraße 14, der nun Mitte Juli definitiv beginnen soll, kommt der Startschuss mehr als passend. Alles wird zusammen erledigt.

„Wir gucken, dass wir das Netz beständig erweitern“, versprach Melanie Harti, aber zunächst sind die angemeldeten Haushalte an der Reihe, die sich nicht nur rund ums Schulzentrum befinden, sondern auch in Höfen, Birkmannsweiler und Hertmannsweiler.

Auch wenn es schmerzlich gewesen sei, so lange auf schnelles Internet zu warten, „Sie haben es zügig gemacht, keine Zeit verloren“, lobte Melanie Harti die Vertreter der Stadt. Kämmerei und Stadtbauamt sowie Rathaus-IT waren an den verschiedenen Aufgaben beteiligt, „außerdem brauchten wir einen Rechtsanwalt und einen technischen Berater“, sagte Bürgermeister Jürgen Haas. Tröstlich ist außerdem, dass die Stadt selbst nur zehn Prozent der 3,1 Millionen Euro für den Glasfaserausbau zahlen muss. Die langen Prüfprozesse haben zu positiven Förderbescheiden von Bund und Land geführt.

Für Datenmengen keine Grenze nach oben

Albertville-Schulleiter Sven Kubick freut sich, wenn 2024 alles verlässlich funktioniert: „Die Coronakrise zeigt, wie wichtig schnelles Internet ist, wir kamen immer wieder an unsere Grenzen. Und inzwischen sind auch viel mehr Endgeräte an den Schulen im Einsatz, mehr Kapazität tut also gut.“ Über Glasfaser kann zur Verfügung gestellt werden, was der Kunde möchte, so Melanie Harti: 10 G oder auch 100 G für Firmen sind möglich, es gibt keine Grenze nach oben.“