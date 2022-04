„Viel Mühe und Zeit hat es gebraucht, aber ich finde, es hat sich gelohnt.“ Mit diesen Worten hat Tagesmutter Alexandra Wolff zu einer kleinen Eröffnungsfeier in ihre neue „Tagespflege in anderen geeigneten Räumen“ (Tiger) für Kinder eingeladen. Diese befindet sich in der ehemaligen Filiale der Kreissparkasse am Theodor-Heuss-Platz im Schelmenholz.

Fröhliche Plakate und Kuscheltiere in einem Schaufenster signalisieren von außen, dass hier Kinder eingezogen sind. Das teilt