Winnenden: Ukraine-Flüchtlinge ziehen in die Notunterkunft Buchenbachhalle ein

32 Menschen aus der Ukraine, die vor dem Angriff Russlands nach Deutschland geflohen sind, leben ab sofort in der Buchenbachhalle in Birkmannsweiler. Wie die Stadt Winnenden mitteilt, haben am Mittwoch (9.11.) 27 Erwachsene und fünf Personen unter 18 Jahren die Notunterkunft bezogen. 21 von ihnen sind weiblich, elf männlich.

„In der Gruppe befinden sich sowohl Familien, Paare und Einzelpersonen“, teilt Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz unserer Redaktion mit. Die geflüchteten Menschen kommen in zwölf Quadratmeter großen Vier-Bett-Quartieren unter, in die die Buchenbachhalle mit Bauzäunen unterteilt worden ist. Jede Kabine, von der Umgebung durch Filzdecken abgeschottet, verfügt über einen Kühlschrank, Stromanschlüsse, zwei Stockbetten und Spinde für das persönliche Hab und Gut.

Die Stadtverwaltung hatte die Buchenbachhalle in den vergangenen Wochen auf den Einzug der Flüchtlinge vorbereitet. Neben den Schlafstätten wurden neue Küchenelemente eingebaut, Waschmaschinen aufgestellt, die Gemeinschaftsduschen um Vorhänge ergänzt und Sanitärcontainer vor der Halle für die Männer aufgestellt.

Bislang waren 90 Prozent der Ukraine-Flüchtlinge privat untergebracht

Die Kosten für die Notunterkunft, inklusive Security, betragen laut Bauamtsleiter Roland Bornemann rund 130.000 Euro für sechs Monate.

Laut Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth lebten bis zum Einzug der Neuankömmlinge 260 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Winnenden, rund 90 Prozent waren privat untergebracht. 30 Personen wohnten bislang in einer Unterkunft der Stadt. „Danke an die vielen privaten Wohnungsgeber“, schreibt OB Holzwarth auf seinem Profil im sozialen Netzwerk Instagram. Weiter heißt es dort unter einem Foto von der jüngsten Bürgermeister-Kreisversammlung: „Die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung fordert uns Kommunen sehr. Wir wünschen uns dringend mehr finanzielle Unterstützung dazu aus der Politik, vor allem vom Bund. Außerdem eine bessere europaweite Verteilung, damit diese Aufgabe gut erledigt werden kann.“

Setzt der Bund „Fehlanreize“?

Holzwarth zählt auch zu den Unterzeichnern eines Brandbriefes, in dem unter anderem „Fehlanreize“ für Ukrainer, nach Deutschland zu fliehen, kritisiert werden, die die Bundespolitik geschaffen habe. Die Stadt Winnenden selbst gelangte mit der Hiobsbotschaft des Landkreises Rems-Murr Anfang September, die Stadt müsse deutlich mehr Menschen aufnehmen, als bislang erwartet, an ihre Kapazitätsgrenze. Zum zweiten Mal nach 2015, als hier schon einmal Flüchtlinge lebten, geriet die Buchenbachhalle in Birkmannsweiler in den Fokus.

Diese Sporthalle bietet sich auch deshalb als Unterkunft an, weil der Winnender Teilort noch über eine zweite Halle verfügt, in die Sportler ausweichen können. Trotzdem muss der VfR Birkmannsweiler sein Angebot reduzieren. Vorstandsmitglied Marco Kelch hatte im September Verständnis für die Entscheidung der Stadtverwaltung gezeigt: „Es ist doch klar: Bevor die Flüchtlinge im Regen stehen, dürfen sie bei uns unters Dach.“

Wie lange die Menschen hierbleiben, ist ungewiss – und hängt nicht zuletzt vom Kriegsverlauf in ihrer Heimat ab. 2015 war die Buchenbachhalle für mehr als ein halbes Jahr lang zur Asylunterkunft geworden.