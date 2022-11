Winnenden: Umgebauter Busbahnhof funktioniert, ist aber noch nicht ganz fertig

Der erste Betriebstag des Busbahnhofs nach dem fast halbjährigen Umbau war an diesem Montag begleitet von einem längeren, kräftigen Schauer am Vormittag, der Taufe zum Neuanfang, wenn man so will: Erstmals seit seinem Bestehen ist der Bereich zwischen Bahnhof und Feuerwehrmuseum nun barrierefrei zugänglich. Zumindest sind für Gehbehinderte die abgesenkten Bordsteine hier und die erhöhten Bordsteine für einen fast stufenlosen Einstieg da fertig, und auch die Blindenleitstreifen sind tipptopp verlegt.

Der Regen könnte allerdings auch Wasser in den Premierenwein bedeuten, denn so ganz fertig ist der barrierefreie ZOB dann doch auch noch nicht: An den einzelnen Bussteigen fehlen noch die Displays für die Fahrgastinformationen, die dereinst für Blinde auf Tasten-Abruf vorgelesen werden. „Sie sind heute in Finnland abgeschickt worden und sollen ab dem 21. November hier in Winnenden funktionieren“, sagt Bauamtsleiter Roland Bornemann über die acht Bildschirme.

Sehnlichst erwarten Fahrerinnen und Fahrer das WC-Häuschen

Ebenfalls noch wahrlich schmerzlich vermisst wird das Toilettenhäuschen, mit dem es eine besondere Bewandtnis hat, wie der bei der Stadt zuständige Bautechniker Christian Gatterer erklärt: „Neben der barrierefreien, sich selbst reinigenden Toilette mit Wickeltisch wird es ein Personal-WC nur für die Busfahrerinnen und Busfahrer geben.“ Sie öffnen ihre Tür mit einem Chip, der bei Verlust deaktiviert werden kann, so dass die Toilette auch wirklich vor Missbrauch durch Fremde geschützt ist. Die Firma in Nordrhein-Westfalen hat mit Lieferengpässen zu kämpfen, musste sich Material teilweise mühselig über Ebay besorgen, um überhaupt ein Ende zu finden, berichtet der Rathausmitarbeiter. „Das WC-Haus ist ein Fertigbau, der am 12. Dezember mit einem Kran eingesetzt wird“, sagt Christian Gatterer. Zwei Haltestellen werden an dem Tag an Bussteig 9 verlegt, der eigentlich nur noch der Pause von bis zu zwei Bussen und ihren Fahrern dient.

Gesamtkosten liegen jetzt bei 1,3 Millionen Euro

Die Gesamtkosten des Umbaus liegen 160.000 Euro höher als berechnet bei insgesamt 1,3 Millionen Euro, 510.000 Euro Festzuschuss überweist das Land Baden-Württemberg nächstes Jahr, wenn alle Rechnungen vorgelegt werden können.

„Das Besondere für mich an diesem Busbahnhof sind die mit PVC-Fasern verstärkten Betonbereiche“, sagt Gatterer, auf die hellen Aufstellflächen deutend. Wenn die tonnenschweren Busse aus- und einfahren, stellt das eine extreme Belastung für den Boden dar, denen er in dieser Form gut standhalten sollte. Roland Bornemann fällt das leichte Zickzack der Randsteine auf. „Auf Wunsch der Busfahrer haben wir die Buchten leicht schräg angelegt“, erläutert Gatterer weiter.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth berichtet, dass der verstorbene Bauamtsleiter Klaus Hägele in der Planungsphase erörtert habe, ob eine Vorrichtung fürs Laden elektrischer Busse benötigt werde. „Das Ergebnis war aber, dass es auf dem Markt dafür noch überhaupt nichts gibt und die Busunternehmen keinen Elektro- oder Hybridbus haben. Vermutlich werden E-Busse, wenn sie kommen, über Nacht im Depot geladen.“