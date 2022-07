Winnenden und die Dürre: Stadtgärtner gießen einmal pro Woche 120 junge Bäume

Wie es den Bäumen in der Stadt bei Hitze geht, zumal den frisch gepflanzten auf neuen Plätzen wie dem Holzmarktplatz, das kann einer ganz besonders nachempfinden. Frank Häußermann von der Stadtgärtnerei ist in der momentanen Trockenperiode die Hälfte seiner Arbeitswoche damit beschäftigt, Bäume zu gießen. „Man merkt schnell, wenn man auf dem Platz steht, wie heiß es wird“, sagt er am Dienstag um 13.15 Uhr. Die brutale Hitze des Montags wird theoretisch um acht Grad unterschritten, ein böiger Wind weht noch dazu erfrischend, dennoch heizen sich die Betonsteine des Holzmarkts und die Steinmauern der umliegenden Häuser durch den Sonnenschein auf und geben Wärme noch lange, bis in die Abendstunden, an die Umgebung ab. Backofenartig. Ein Blick in die lichten Kronen der beiden Ahornbäume, die in der kleinen Fußgängerzone gegenüber der Weinstube „Traube“ stehen, bestätigt, dass hier ein anderes Klima herrscht als beispielsweise auf der Liegewiese des Wunnebads: Einige Blätter sind vom Rand her braun eingetrocknet. „Sonnenbrand“, bestätigt der Gärtnermeister.

Etwas besser scheinen die acht Ulmen auf dem Holzmarkt die Strahlung zu verkraften, sie säumen den Auto-Parkplatz, ihr Laub wirkt sattgrün. Sie sind zehn von etwa 120 Bäumen im Stadtgebiet, die im Winter 2020 oder im Winter 2021 gepflanzt worden sind. Nur für sie reichen überhaupt die personellen Kapazitäten der Stadtgärtnerei, um überhaupt jemanden für ihr Überleben abzustellen.

Gönnt sich der Gärtnermeister selbst beim Gießen etwas Wasser?

Frank Häußermann hat einen Gießplan, auf dem alle Standorte vermerkt sind, wie viele Bäume es sind und welche Baumarten dort versuchen, ein großer, alter, Schatten und Sauerstoff spendender Stadtbaum zu werden. Im 2000-Liter-Tank auf der Pritsche seines Lkw führt der Gärtnermeister Brunnenwasser mit, das er an der Kläranlage mit einem Schlauch einfüllt. Bis zu siebenmal in den zweieinhalb Tagen Baumgießdienst pro Woche füllt er den Tank, denn ein jedes Gewächs braucht 100 bis 120 Liter Wasser pro Woche, wenn es nicht länger ausgiebig regnet oder wieder kühler wird.

Wenn Frank Häußermann bei seiner Arbeit von Passanten angesprochen wird, dann eher nicht, weil sie ihm eine Erfrischung anbieten wollen. Die führt er in Form einer Sprudelflasche im Fahrzeug mit, ansonsten schützt er sich mit Schildmütze, Sonnencreme und langen Hosen vor Hautkrebs und trotzt mit stoischer Ruhe der Hitze. Vom Gießwasser zapft er jedenfalls nichts ab, um sich etwas Kühlung zu verschaffen. Aber was fragen die Passanten Frank Häußermann dann? „Meist hat es vorher ein bisschen geregnet, und die Leute finden es komisch, dass ich trotzdem gieße.“ Seine Antwort ist in den vergangenen sechs Wochen stets dieselbe: „Die Regenmenge reicht aber nicht aus.“

Und so hält er minutenlang den Brausekopf am Aluminiumstab über die Baumscheiben, „damit verteilt sich das Wasser gleichmäßig und sickert gut ein“, erklärt er. Bei modernen Pflanzstandorten wie dem Holzmarktplatz lässt er Wasser auch in zwei runde Öffnungen in der Abdeckplatte laufen. „Durch Rohre gelangt das Wasser tief nach unten.“

Stadtgärtnerei-Leiter sieht keinen Sinn in den Wassersäcken aus Plastik

Der Leiter der Stadtgärtnerei, Armin Schröder, erläutert am Telefon, warum so gegossen wird und nicht anders: „Durch das intensive, aber nicht tägliche Wässern verwurzelt sich der Baum besser, wird robuster und geht nicht kaputt, wenn es länger trocken bleibt“, so zumindest die hoffnungsvolle Theorie. Denn, wie gesagt, länger als zwei Jahre können die Stadtgärtner, die gerade wieder Verstärkung für ihr Team suchen, Bäume nicht gießen. Wären da nicht die großen, grünen Plastiksäcke die Lösung? „Da gehen die Meinungen auseinander“, sagt Armin Schröder diplomatisch. Beinahe täglich bekommt er Anrufe von Firmen, die sie ihm verkaufen wollen. „Ich möchte die Säcke nicht verwenden, denn die Bäume bilden nur im Bereich, wo das Wasser heraustropft, ihre Wurzeln“, glaubt Schröder. Sie blieben somit immer abhängig von der Wassersack-Bewässerung und verankerten sich auch nicht stabil im Untergrund. Schröder will aber, dass die Stadtbäume für Trockenheit fitgemacht werden. „Zweitens befürchte ich durch das Plastik nah am Stamm eine Erhitzung, die der Baumrinde nicht gut tut.“ Deshalb werden die Stämme aller neu gesetzten Bäume weiß gekalkt, um die Sonnenstrahlung zu reflektieren. Und schließlich stört es Schröder, eine derart große Menge Plastik, die irgendwann wieder entsorgt werden muss, zu kaufen. „Personell ist eigentlich auch nichts gespart, denn man muss ja auch die Säcke immer wieder auffüllen und dazu alle Bäume anfahren.“

Warum die neuen Schulhofbäume dennoch mit Wassersack groß werden

Auf dem Schulhof zwischen Stöckach- und Geschwister-Scholl-Realschule sind bei den jungen Bäumen dennoch die Säcke zu sehen. Diese hat das Landschaftsgärtner-Unternehmen angebracht, das mit der Schulhofneugestaltung befasst ist. Auch hinter dem Holzmarktkarree, auf privater Fläche, sind die Wassersäcke zu sehen.