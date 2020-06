Winnenden und Fellbach kippen die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt

Nachdem Schorndorf haben nun auch Fellbach und Winnenden in einer Pressemeldung angekündigt, die Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt.

So heißt es aus Winnenden: Aufgrund des sehr niedrigen Infektionsgeschehens und der zusätzlichen Sicherheit durch die neue Corona-Warn-App, sei die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes per Allgemeinverfügung für Besucher und Marktbetreiber auf dem Gelände des Winnender Wochenmarkts zum 18. Juni 2020. aufgehoben.



Die Stadt Fellbach appeliert dennoch dringend an Marktbeschicker und Marktbesucher, die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften weiterhin einzuhalten

Auch der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth empfiehlt weiterhin das Tragen eines Mundnasenschutz; insbesondere bei dichtem Gedränge, und wenn, wie auf dem Winnender Wochenmarkt häufig, ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne. "Und zwar nicht nur für die Personen aus den Risikogruppen, sondern für alle, da nur so ein gegenseitiger Schutz besteht.“ Davon unabhängig sei die von Seiten der Landesregierung vorgegebene und weiterhin gültige Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen.

Bereits im Mai hatten Winnender Marktbesteller eine Initiative gestartet, um die Maskenpflicht auf dem Winnender Wochenmarkt aufzuheben. Seitdem wurde das Thema heftig diskutiert.



In Waiblingen hatte am vergangenen Dienstag (9.6.) noch bekräftigt, vorerst an der Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt festzuhalten. (Stand: 17.6.12.30 Uhr).