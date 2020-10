Am Mittwoch, 7. Oktober, plant die Gewerkschaft Verdi Streiks unter anderem auch in Kindertageseinrichtungen. Auch Einrichtungen in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen könnten also davon betroffen sein.

„Die Teilnahme an den Streiks muss der Stadt nicht gemeldet werden“, erklärt Emely Rehberger, Pressesprecherin der Stadt Winnenden, am Montagmittag am Telefon auf Nachfrage. Bisher hätten sich noch keine Einrichtungen bei der Stadt gemeldet, was aber nicht bedeuten müsse,