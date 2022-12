Winnenden und Umgebung: Wo es noch Weihnachtsbäume zu kaufen gibt

Noch etwas mehr als eine Woche bis Heiligabend. Während in manchen Haushalten der Weihnachtsbaum längst geschmückt im Wohnzimmer steht, haben sich andere noch nicht dazu durchgerungen, ein schönes Exemplar auszusuchen. Wo gibt es noch die Chance auf einen Christbaum und wie läuft der Verkauf? Wir haben uns in Winnenden und Umgebung umgehört.

Safterei Luckert in Höfen: Christbäume am vergangenen Wochenende ausverkauft

Sehr zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsbaumverkauf ist Julian Luckert von der Safterei Luckert an der Winnender Straße in Höfen. „Es läuft wirklich super. Am vergangenen Wochenende waren wir ausverkauft und holen für das nächste Wochenende nun frische Bäume“, erzählt er am Telefon. Es habe einen hohen Andrang gegeben.

Die nächsten Bäume gibt es ab Freitag, 16. Dezember, um 14 Uhr. „Am Samstag verkaufen wir ab 9 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr“, erzählt er. Ebenso wird es am Samstag, 17. Dezember, einen zweiten Standort geben. Bäume werden dann auch auf dem Parkplatz von Sommer Farben an der Daimlerstraße angeboten.

In Breuningsweiler verkauft der Obst- und Beerenbauverein

Ebenso bietet die Baumschule Wöhrle bei Hertmannsweiler zu den Öffnungszeiten Tannen und Fichten an (wir haben berichtet). Neben geschlagenen Bäumen gibt es auch Exemplare im Topf, die Interessierte nach der Weihnachtszeit auch wieder zurückbringen können.

Der Obst- und Beerenbauverein Breuningsweiler verkauft an diesem Samstag, 17. Dezember, Christbäume, und zwar von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr am Dorfplatz beim alten Rathaus. Laut Ankündigungsflyer kommen die Bäume aus heimischen Wäldern. Sie sind demnach ungespritzt, überwiegend handelt es sich um Nordmanntannen. Dazu gibt es Weihnachtslieder auf der Panflöte, einen Kunstmarkt, so wie die Möglichkeit, etwas zu essen und zu trinken.

Am Stöckenhof gibt es Bäume aus Auenwald

In den Berglen gibt es unter anderem beim Hofladen Ziegler (Allgäuweg 13) in Streich Bäume zu erwerben. Und zwar diesen Freitag und Samstag. Die Bäume kommen laut der Homepage des Hofladens aus Alfdorf, von den Kulturen der Familie Schwenger. Kontakt zum Hofladen:07181 43736.

Im Stöckenhof (an der Kreisverkehrsinsel) verkauft die Firma Ernst aus Auenwald ab Donnerstag, 15. Dezember, 14 Uhr Weihnachtsbäume. Am Freitag ist der Verkauf ab 12 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag bereits ab 9.30 Uhr. Danach ist dort Schluss.

Auch in Schwaikheim gibt es Anlaufstellen

In Schwaikheim bietet der Obsthof Rommel täglich ab circa 9.30 Uhr selbige Bäume aus Auenwald an der Ziegelstraße 1A an. Und zwar bis einschließlich Freitag, 23. Dezember. Und auch am Birkenhof, Winnender Straße 27, gibt es Bäume. „Der Verkauf läuft wirklich gut“, heißt es auch dort. Zu kaufen gibt es die Christbäume täglich. Am Wochenende, 17. und 18. Dezember, findet außerdem die Hofweihnacht statt.

In Nellmersbach gibt es Bäume, eine Feldbahn und Schafe

Natürlich gibt es auch in Leutenbach Anbieter für Christbäume. In Nellmersbach verkauft Familie Kübler täglich von 10 bis 18 Uhr Christbäume, Glühwein und Co. Adresse: Weiler Straße 56, von dort sind es noch etwa 50 Meter bis zur Verkaufsscheune. Kinder können mit der Feldbahn um die Scheune fahren, außerdem gibt es dort Schafe.