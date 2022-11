Winnenden: Vater zahlt keinen Unterhalt – Richterin will, dass er sich Job sucht

Der Vater eines in Winnenden lebenden Kindes zahlt seit 2016 keinen Unterhalt, weil er nicht arbeiten könne. Er sei dazu aus psychischen Gründen nicht in der Lage, weil der Sorgerechtsstreit mit seiner früheren Partnerin seine gesamt Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit binde.

Das Jugendamt wiederum wartet bis heute auf stichhaltige Atteste und Belege für eine psychische Erkrankung. Bis diese vorliegen, ist die Behörde der Meinung, dass sich der Mann wieder einen Job suchen, Geld verdienen und den Unterhalt für das mittlerweile neun Jahre alte Mädchen bezahlen soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart folgt den Argumenten und klagt die Unterhaltspflichtverletzung nur für zwei Jahre (2016 und 2017) an, obwohl die Summe, die der Vater nicht an die Mutter seiner Tochter überwiesen hat, mittlerweile 24.000 Euro beträgt.

Fall neu verhandelt, dieses Mal zusammen mit einem ärztlichen Gutachter

Falls unserer werten Leserschaft die Geschichte irgendwie bekannt vorkommt: Der 44-Jährige war bereits im Oktober vergangenen Jahres beim Amtsgericht wegen der Pflichtverletzung angeklagt gewesen. Damals erwirkten er und sein Anwalt Boris Schmitz, dass ein ärztlicher Gutachter zurate gezogen wird. Dieser saß nun im Amtsgericht Waiblingen, der Fall wurde komplett neu aufgerollt, der Angeklagte erzählte der Richterin seinen beruflichen Werdegang, der Gutachter befragte ihn zu seiner Kindheit, Jugend und momentanen Lebenslage. Er kam zu dem Schluss: „Aus nervenärztlicher Sicht gibt es für die Arbeits- und Erwerbstätigkeit keine Einschränkung.“

Das einzige Dokument, das Gericht und Jugendamt bisher vorliegt, ist das alte Attest eines Facharztes, in dem steht, dass der Mann „in einem halben Jahr wieder auf den Beinen“ sei. Das heißt für den Gutachter, dass „keine ernstzunehmende Erkrankung“ vorliegt, keine Depression, keine Psychose oder dergleichen.

Richterin verlangt, dass der Mann sich einen Job sucht

Dementsprechend urteilte Richterin Figen Basoglu-Waselzada, dass der Kornwestheimer den Unterhalt zu bezahlen und die Rückstände in Raten abzuzahlen habe. „Ich möchte, dass Sie sich eine Arbeitsstelle suchen.“ Die Höhe der Raten könne man gemeinsam festlegen, wenn der gelernte Feinwerkmechaniker und ehrenamtliche BMX-Rad-Trainer wieder ein Gehalt empfange. Er bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt für die Dauer von drei Jahren. Erfüllt er seine Pflichten dennoch nicht, muss er für sechs Monate in Haft.

Zunächst muss er zur Strafe aber nur 40 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung ableisten. Falls er vorher einen Job bekommt, lässt die Richterin mit sich reden, was die Arbeitsstunden anbelangt. „Sie haben eine gute berufliche Karriere gemacht, und es ist Ihr Kind, für das Sie die Pflicht haben, zu zahlen, ein Kind braucht Geld“, gab die Richterin dem 44-Jährigen mit, der in einer Verhandlungspause gegenüber unserer Zeitung gesagt hatte, er gehe lieber in die nächste Instanz oder ins Gefängnis, statt zu zahlen. Die Richterin weiter: „Wenn es um Zeit geht, die Ihnen fehlt, das ist ein Problem, das jeder hier im Saal hat. Sie können parallel die juristische Angelegenheit machen und arbeiten, das geht“, sagte sie. Den Kontakt zur Tochter zu bekommen, sei sein gutes Recht, „aber keine Entschuldigung fürs Nicht-Bezahlen“.

Angeklagter beruft sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts

In seinem Schlusswort berief sich der Angeklagte auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht (Aktenzeichen 697/20 vom 9. November 2020), das seine Position angeblich stütze. Doch da liegt er falsch, denn damals ging es um eine Frau mit psychiatrischem Attest. Das Amt verlangte von ihr, wenn sie jetzt schon vier Stunden mehr arbeite als von ihrem Arzt gutgeheißen, könne sie auch 48 Stunden die Woche arbeiten. Dies zu verlangen sei nicht unmöglich, so die Verfassungsrichter, aber im Fall der Frau mit ihrer belegten Erkrankung gebe es eben auch eine Grenze des Zumutbaren. Da der Kornwestheimer trotz zahlreicher Arztkontakte kein einschlägiges Attest vorlegt, ist der Fall auf ihn nicht anwendbar.