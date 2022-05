Winnenden: Verkaufsoffener Sonntag am 15. Mai mit großem Pflanzenmarkt

In der Winnender Innenstadt findet am Sonntag, 15. Mai, der „Wonnetag“ statt. Los geht‘s um 11 Uhr mit dem großen Markt unter dem Motto „Winnenden grünt“: Grüne Oasen, Blumen und Pflanzen zieren die Marktstraße und locken Gartenfreunde, Hobbybastler und alle, die sich auf die Saison im Freien freuen.

Essen, Trinken und ein Kinderprogramm

Außer dem Angebot der lokalen Gastronomen stehen Food-Trucks bereit.

Das Kinderprogramm bietet Bastelaktionen, einen Ballonkünstler und eine Kräutergärtnerei.

Es gibt eine blumige Selfie-Station für einen Erinnerungsschnappschuss.

Der Veranstalter, der Stadtmarketing-Verein "Attraktives Winnenden", empfiehlt, eine Maske zu tragen, wenn der Abstand zu anderen zu eng wird.

Die Winnender Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr. Wer am 15. Mai in einem der Fachgeschäfte einkauft, bekommt eine Karte, die man ausfüllen und in die Box auf dem Marktplatz werfen kann: Verlost wird ein neues E-Bike "isy".