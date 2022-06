Winnenden: Von Google Maps und einer abenteuerlichen Ausweichroute nach Bürg

Die Navigationsapp Google Maps kann ein nützlicher Assistent im Straßenverkehr sein. Etwa wenn es in den Urlaub geht, ein Bogen um lange Staus gemacht werden soll. Wer sich jedoch blind auf das Smartphone verlässt, kann auch böse Überraschungen erleben. In Winnenden sollen Autofahrer samt Gefährt deshalb schon in Wassertümpeln gelandet sein. Oder sie verärgern Anwohner und Spaziergänger, weil sie auf Strecken unterwegs sind, die, wenn überhaupt, nur für die Landwirtschaft bestimmt sind. So geschehen ganz aktuell in Bürg.

Fahrzeuge aus Sigmaringen und Böblingen in den Weinbergen

Aufmerksam auf diese, sagen wir einmal „interessante Route“ nach Bürg, macht uns ein Leser per E-Mail. „Google Maps navigiert über Schotterwege durch den Wald und durch den Weinberg nach Bürg“, schreibt der Winnender.

Vermehrt hat der Mann, der in Bürg wohnt, beim Spazieren Fahrzeuge in den Weinbergen gesehen, die dort eigentlich nicht hingehören. Etwa aus Sigmaringen oder Böblingen. „Wie kann das sein?“, fragt er sich.

Irgendwann gibt er im Suchfenster des Navigationsdienstes die Strecke vom Winnender Bahnhof in das Restaurant „Schöne Aussicht“ ein. Des Rätsels Lösung?

Tatsächlich. „Google Maps leitet den Verkehr vom Winnender ZOB über Hertmannsweiler - Degenhof - Paulinenhof „Blaue Arche“, dann steil den Berg „Hauwiesen“ hoch, über Schotterwege durch den Wald und Weinberge bis nach Bürg“, schreibt der Leser. Kann das sein?

Wir setzen uns ins Auto und probieren es selbst aus. Tatsächlich bietet Google Maps auch uns diese Strecke an. Mit 6,1 Kilometer ist diese demnach knapp zwei Kilometer kürzer als die offizielle Umleitung über Berglen-Stöckenhof.

An der Kreisstraße zwischen Baach und Bürg wird schließlich nach wie vor gebaut. Die Planer gehen momentan von einer Fertigstellung des Gesamtprojektes im April 2023 aus.

Selbstversuch: unbeschadet, dafür nass geschwitzt angekommen

Durch die Stadt geht es nach Hertmannsweiler, weiter auf die Stöckenhofer Straße. Dort führt eine schmale Straße in Richtung der Feldwege. Der Fahrer erntet erste kritische Blicke von Anwohnern, er hat schließlich auch ein auswärtiges Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht. Augen zu und durch. Ohne die Strecke selbst ausprobiert zu haben, wird es schließlich schwierig mit einem Artikel. Beim Reitverein ist ein „Anlieger frei“-Schild angebracht.

Unbeirrt lässt der Redakteur den Paulinenhof hinter sich, dann biegt die Strecke auf einen steilen Feldweg. Hier stellen sich die ersten Zweifel ein. Spätestens, als der Redakteur etwa 500 Meter später auf einem Schotterweg im Wald steht, das Fahrzeug kurz ausbricht, fragt er sich, ob dieser Selbstversuch eine kluge Entscheidung war.

Der Weg ist ziemlich schmal. Problematisch wird es, wenn jetzt jemand entgegenkommt. Glücklicherweise bleibt das dem Fahrzeuglenker erspart. Unbeschadet, aber nass geschwitzt erreicht der Redakteur die Bürger Weinberge mit seinem Fahrzeug. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung bis zur „Schönen Aussicht“. Wer sich nicht auskennt, trotzdem weiterfährt, muss ein Urvertrauen in sein Smartphone haben.

Wer die Strecke unberechtigterweise nutzt, dem droht ein Bußgeld

Dem Leser aus Bürg teilt der Redakteur mit, dass Google Maps ihn ebenfalls durch den Wald geleitet hat. „Als Wanderer finde ich das entsetzlich. Ich wundere mich echt, dass die Leute Google blind vertrauen und der Weg ab Waldrand, vom Paulinenhof kommend, nicht generell gesperrt ist“, antwortet dieser.

Auf Nachfrage erklärt die Stadtverwaltung, dass die Straße vom Degenhof zum Paulinenhof nur für Anlieger freigegeben ist. Weitere Zufahrten zum Paulinenhof seien jeweils für Anlieger beziehungsweise für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Besucher des Paulinenhofes können über die für Anlieger freigegebenen Strecken zufahren.

Daraus folgt, dass beispielsweise Gäste der „Schönen Aussicht“ die von Google Maps vorgeschlagene Route gar nicht nutzen dürfen. Wer dies unberechtigterweise trotzdem tut, dem droht ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro, schreibt die Pressesprecherin der Stadt, Franziska Götz. Mit Verkehrskontrollen müsse immer gerechnet werden, auch auf Strecken wie diesen.

Hinzu kommt, dass die Strecke gerade in den Nachtstunden nicht ungefährlich ist. Hat die Stadtverwaltung einen Einfluss auf Navigationsdienste? „Leider nein. Wir haben weder auf die Streckenvorschläge von Google Maps noch von irgendwelchen Navigationsgeräten Einfluss“, antwortet Franziska Götz.

Nutzer können die Strecke melden

Auch von Google Maps erhalten wir innerhalb kürzester Zeit eine Rückmeldung. Das Unternehmen sei bemüht, den Navigationsdienst so aktuell wie möglich zu halten. „Sollten Nutzerinnen und Nutzer trotzdem fehlerhafte Informationen auf Google Maps entdecken, können sie diese jederzeit direkt innerhalb von Google Maps mit Hilfe des Feedback-Buttons melden“, heißt es in der Antwort weiter. Angemeldet müsse man dazu nicht sein.

Google Maps nutze zur Datenerhebung eine Vielzahl von Quellen. „Darunter kommerzielle Datenunternehmen, öffentlich zugängliche Quellen und in einigen Fällen von Partnern wie lokalen Verwaltungen.“