Ein Kraftakt in schwächlichen Zeiten: Die Stadtwerke werden das Wunnebad umbauen – im großen Stil. Über 24 Millionen Euro darf das Projekt kosten. Das ist eine Summe, bei der fast jedem im Sitzungssaal des Rathauses am Dienstagabend kurz noch mal der Atem stillstand. Schaffen das die Stadtwerke und die Stadt zusammen? Kann man diese Ausgabe in nie da gewesener Größe den Bürgern zumuten, ohne dass man sie befragt? Muss das Umbauprogramm so umfassend sein? Muss das Bad wirklich schöner und