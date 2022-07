Winnenden: Warum Heinrich del Core Glück hat - ein Interview mit dem Comedian

Der Kabarettist und Comedian Heinrich del Core kommt ausnahmsweise nicht im TV und auch nicht in die Hermann-Schwab-Halle, wo er schon öfter Gast war, sondern in den Winnender Teilort Höfen zum Auftakt der Kulturwochen der Sportfreunde Höfen-Baach. Seit der Vorverkauf läuft, ist del Core das Zugpferd, er wird am Freitag, 22. Juli, sein Programm „Glück g’habt“ wahrscheinlich vor voll besetzten Stühlen und sicher open air spielen. (Restkarten über eventim.de oder Abendkasse). Joachim Ruoff vom Lions Club Winnenden hat sich mit dem Künstler unterhalten.

Was erwartet uns in Winnenden?

Ganz unterschiedliche Stücke. Darunter sogar ein Stück, für das ich freiwillig zur Darmspiegelung gegangen bin, die ich im Übrigen wirklich allen empfehlen kann. Aber auch wieder Nummern aus dem ganz normalen Alltag von uns allen.

Wie viel Erfindung steckt in Ihren Programmen?

Mir und meiner Frau passieren oft komische Sachen, daher muss ich mir nichts ausdenken. Auch wenn es unglaublich klingt, alle meine Geschichten sind wahr und selbst erlebt. Auch die Sachen mit dem vergessenen Baukran in meinem Garten und dem nächtlichen Abbau der Außentreppe durch den Schlosser sind tatsächlich so passiert.

Sie schaffen es sogar, traumatische Erlebnisse humorvoll aufzubereiten.

Sie meinen sicher die Sache mit dem nächtlichen Überfall im Mexiko-Urlaub. Wir schlafen fest und da hören wir meinen Sohn rufen, dass ein Einbrecher in der Wohnung ist. Ich stürme aus dem Bett, vergesse aber, dass ich unter einem Moskitonetz gelegen habe. Wie es dann weiterging, erfährt man in meiner aktuellen Show.

Ihre Frau kommt bei manchen Stücken nicht gut weg. Wie geht sie damit um?

Sie sagt immer, solange ich damit Geld verdiene, ist es okay. Die Geschichten werden nett erzählt. Ich will sie dabei sicher nicht schlecht dastehen lassen.

Ihr italienischer Vater hat auch für die eine oder andere Pointe gesorgt.

Das stimmt. Er kann zum Beispiel „Nektarine“ nicht aussprechen. Er sagt dann immer: „Gib mir Pfirsich ohne Fell“. Oder einmal kam er und meinte: „Habe gelangt in Gras mit Strom“ - gemeint war ein Griff in die Brennnesseln. Schön war auch, als er einmal meinte, dass er ein „Auto mit Lederbestattung“ kaufen möchte. Gemeint war Lederausstattung. So liefert mir das wahre Leben immer wieder witzige Geschichten.

Ihre Bühnenkarriere hat als Comedy-Zauberer begonnen, eigentlich sind Sie Zahntechniker. Wie kam's?

Ich hatte in München im Urlaub einen Zauberer in der Fußgängerzone gesehen, den ich großartig fand. Von ihm erfuhr ich, dass es dort einen Laden für Zauberartikel gibt. Ich kaufte für 300 Mark Zauberartikel ein, meine Frau hat mich schon für verrückt erklären wollen. Wieder zu Hause, habe ich die Tricks geübt und festgestellt, dass es verdammt schwer ist. Ich wollte schon aufgeben, aber meine Frau sagte: Jetzt hast du dir das gekauft, jetzt machst du das so lange, bis du’s kannst.

Wo waren die ersten Auftritte?

Das war bei der Rottweiler Fasnet. Dort kommt man am „Schmotzigen“ nur in ein Lokal, wenn man seit Jahrzehnten Stammgast ist oder als Fasnetsgruppe mit einem Kurzauftritt. In der Not habe ich eine Einmanngruppe gegründet und bin von Lokal zu Lokal gezogen. Das ist unerwarteterweise so gut angekommen, dass danach sogar die Zeitung darüber berichtet hat.

Was hat Sie zu dem Schritt in die Selbstständigkeit als Comedian motiviert?

Im Jahr 2000 war es fast nicht mehr neben meinem Beruf zu schaffen. Zu meinem Glück hat mein damaliger Chef mir angeboten, dass er meinen Arbeitsplatz ein Jahr für mich freihält, falls ich zurückkommen möchte. Ich konnte es risikofrei austesten.

Heute sieht man in Ihren Shows selten einen Zaubertrick.

Ein Zaubertrick muss zur Geschichte passen. Das ist oft nicht möglich. Aber meine Geschichten brauchen die Zauberei nicht unbedingt.

Wie schafft es ein Schwabe, den ostfriesischen Comedypreis zu gewinnen?

Da haben mich viele gefragt, ob eine Synchronübersetzung mitgelaufen ist. Ich versuche im Norden, die zu schwierigen schwäbischen Begriffe wegzulassen. Schön war es mal nach einer Vorstellung in Hamburg im Tivoli. Da kam eine Frau zu mir und meinte: „Herr del Core, ich habe nach kurzer Zeit ganz vergessen, dass Sie Schwäbisch reden.“