Winnenden: Was tut sich hinterm Gerüst am Markthaus und beim Friseur Kroiss?

Ganz schön auffällig: Stadtbildprägende Gebäude in der Innenstadt sind von einem Gerüst und Planen verhüllt, werden offensichtlich saniert. Wir haben neugierig nachgefragt, was denn der Anlass ist.

Das Markthaus zwischen Marktstraße und Brunnenstraße ist 2006 fertiggestellt worden. Manch einer wundert sich, dass hier nach 16 Jahren schon wieder gearbeitet werden muss. „Das ist im Rahmen“, sagt hingegen der Hausverwalter Frank Ritschek. „Es hat technische wie optische Gründe.

Die Westfassade zur Marktstraße hin hat insbesondere von den Fensterlaibungen her Risse bekommen.“ Daher habe die Eigentümergemeinschaft, rund 60 Partien, erstmals 2019 beschlossen, einen Teil der Fassade sanieren zu lassen. „Das waren zwei Giebel oberhalb vom Rewe-Supermarkt am Adlerplatz, sie sind ebenfalls dem Wetter ausgesetzt“, sagt Ritschek. Dazu kommt, dass die Gebäude keinen schützenden Dachvorsprung haben.

Diese Woche kommt ein Gerüst vor Bäcker Maurer und Tschibo

Im Oktober und November 2022 wurde der Fassadenteil über Juwelier Kunze und Domenica-Moden gerichtet. Sie sind nun wieder glatt verputzt und rissfrei. Diese Woche beginnen weitere Arbeiten über der Bäckerei Maurer und bei Tschibo. Zwei neue Gerüste und Planen werden also die Marktstraße im Bereich des Markthauses für die nächsten Wochen prägen. Das Problem war vorher gut erkennbar: Dicke Risse zackerten zwischen den Fenstern des ersten und zweiten Obergeschosses über dem Bäcker-Café.

Je mehr Wasser eindringt und je kälter es wird im Winter, desto eher lässt der Frost dann den beschädigten Putz wegplatzen. Das verhindert nun die Sanierung, und auch die dunklen Schlieren über der vormals hellen Wand werden wieder verschwinden. „Es gibt keinen Sanierungsplan“, sagt Verwalter Ritschek noch, „die Eigentümergemeinschaft, zu der auch die Gewa und die Stadt Winnenden gehören, entscheidet, wenn irgendwo weitere Risse entdeckt werden.“

Energetische und optische Sanierung an der Schorndorfer Straße

Ein wuchtiger Vertreter der 1980er-Jahre rahmt den Viehmarktplatz. An seiner Klotzform ändert sich nichts, doch die inzwischen verwaschene lila Fassadenfarbe ist passé. „Ja, herrlich, dieser moderne lila Ton“, sagt Besitzer Klaus-Martin Pfleiderer ironisch, „ich lasse das Gebäude jetzt in hellen Tönen streichen.

Und der mit Holz verkleidete Part bekommt eine jetzt moderne, Alufassade in Anthrazit.“ Das dunkle Grau finde sich dann auch in den Eingangselementen wieder. Warum wird der Komplex, in dem sich zahlreiche langjährige Mieter befinden, neben Friseur Kroiss über Gerstenlauer-Büromöbel, Zahnarzt Dr. Querling, PC-Service und Bodyfitness auch zwei Wohnungen, gerade jetzt saniert? „Das Gebäude dahinter ist pünktlich fertiggestellt worden, es fehlen nur noch Restarbeiten am Außenbereich, daher wollte ich den Eigentümern und Mietern nur noch einmal Staub zumuten und ihnen dann optisch auch einen schöneren Anblick bieten.“ 16 Wohnungen befinden sich auf dem früheren Hinterhofgelände, „die Leute wohnen nun direkt in der Innenstadt“, sagt Klaus-Martin Pfleiderer über die Nachverdichtung.

Er hofft, dass noch vor Weihnachten das Gerüst vom vorderen Gebäude Schorndorfer Straße 4 wegkann, die Arbeiten somit fertig sind. „Ich habe innen auch den Öltank entfernen lassen, der vordere und der hintere Bau sind nun an die Fernwärme angeschlossen. Außerdem sind die Fenster verbessert worden und auch das Dach bekam einen höheren Energiestandard.“ Auch dieser also ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Grund für eine Altbausanierung.