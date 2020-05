In Corona-Zeiten sitzt fast jeder zu Hause am Computer. Manche suchen im Internet das, was es in der Wirklichkeit nicht mehr gibt, zum Beispiel geöffnete Ausstellungen zu historischen Themen, möglichst noch mit Dokumenten und Relikten aus nächster Nähe. So etwas existiert. Stadtarchivarin Michaela Couzinet-Weber hat eine virtuelle Ausstellung ins Internet gestellt, die daran erinnert, dass der Zweite Weltkrieg vor 75 Jahren für Winnenden mit Granatenbeschuss endete.

