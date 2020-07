Kann ein Gewerbegebiet schön sein? Zumindest hat es jeder schwer, der ein schönes Gewerbegebiet sucht, aber das hält den Winnender Gemeinderat und die Stadtverwaltung nicht davon ab, an der Schwaikheimer Straße ein besonders schönes Gewerbegebiet planen zu lassen, eines mit viel Pflanzen und Bäumen und mit Wasserflächen, mit Fuß- und Radwegen zum Bahnhof und einer Mitte, in der Fußgänger privilegiert sind – eines, an dem Autos und Lastwagen vom Rand her zufahren, aber in der Mitte nicht