Winnenden: Wirtsfamilie beim Tennisverein Birkmannsweiler zieht Kündigung zurück

Dragan Skoric erreicht im Mai das offizielle Rentenalter, er wird 67. Deshalb hatten er und seine Frau Renata, die vor wenigen Wochen ihren 60. Geburtstag feierte, den Pachtvertrag mit dem Tennisverein Birkmannsweiler (TVB) gekündigt. Zwar erst auf Ende des Jahres 2023, um dem Verein genug Zeit für die Nachfolgersuche zu geben. Doch dann geschah etwas für die heutige Zeit höchst Ungewöhnliches: Die beiden haben die Kündigung zurückgenommen. Treibende Kraft war Dragan Skoric, er hat seine Frau überzeugt, dass er ohne die Vereinsgaststätte eingehen würde wie eine Primel ohne Wasser.

Renata hätte gern mehr Hilfe, sie ist tagsüber im Büro und abends in der Küche

„Er hat mich wochenlang bearbeitet, weil er nicht wisse, was er mit sich anfangen soll“, erzählt Renata Skoric. „Zumal ich ja noch nicht in Rente gegangen wäre.“ Er nickt, sagt, er sei „mental noch nicht so weit“ gewesen aufzuhören, und zeigt mit Daumen und Zeigefinger: „Ich bin ganz brav und sooo klein gewesen.“ Sein Bitten wurde erhört. Er darf weitermachen, und sie macht mit.

Renata ist als Tochter der TSV-Wirte Rose und Ivan Homoki aufgewachsen, hat ihren Eltern neun Jahre lang im Vereinsheim am Zipfelbach geholfen und eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht. Sie arbeitet heute in der Entsorgungsbranche, in einer Firma in Backnang. Seit 33 Jahren ist sie aber auch zusammen mit ihrem Mann selbstständig, sie kocht abends schwäbische und internationale Gerichte für die Gäste des Vereinsheims.

Wäre es leichter gewesen, eine Köchin oder einen Koch zu ihrer Entlastung zu finden, die Kündigung gegenüber dem TVB wäre erst gar nicht ausgesprochen worden. „Nun habe ich immerhin unsere ehemalige Köchin als Aushilfe“, sagt Renata Skoric, die sich nach wie vor über Bewerbungen freuen würde. Immerhin, der Sohn, der noch studiert, hilft, wenn die Eltern ihn darum bitten, der andere ist Ingenieur geworden.

Nach dem Bau der Rollsporthalle gefiel es den beiden am Zipfelbach nicht mehr

Dass sie ihren Büro-Job in Backnang vorzeitig aufgebe, komme indes nicht infrage – „wegen der Rente, und weil ich die Kollegen sehr gern mag. Es ist, wie heimkommen.“ Was das angeht, schlagen zwei Herzen in Renata Skorics Brust, denn die Gäste und die Vorstandschaft des TVB mag sie ebenfalls sehr. „Wir hatten von Anfang an ein herzliches Verhältnis, und die Tennisspieler sind immer hilfsbereit und stehen hinter uns.“

Etliche Gäste sind zudem den Skorics gefolgt, als sie von der TSV- beziehungsweise späteren SV-Gaststätte nach Birkmannsweiler gewechselt sind. „Die Handballer, mittlerweile im HC Winnenden organisiert, und die Volleyballer kommen jede Woche“, freut sich Dragan Skoric über die Treue. Wenn er seine Geschichten, nicht nur die aus Kindheit, Jugend und Berufsstart im Hotel- und Gaststättengewerbe seiner kroatischen Heimat (damals noch Teil von Jugoslawien) erzählt, ahnt man, warum: Der Mann hat Humor, strahlt Herzlichkeit, Wärme Gemütlichkeit aus, und er mag Menschen. „Mit einigen Gästen waren wir auch schon im Urlaub“, erzählt er. „Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn die Leute nach so vielen Jahren immer noch zu uns kommen.“

Vom Mittelmeer nach Winnenden kam Dragan Skoric der Liebe wegen: Renata und er lernten sich kennen, als sie dort Urlaub machte. 1990 machten sich die Skorics selbstständig und übernahmen das TSV-Vereinsheim von Renatas Eltern. Warum aber haben die beiden das Zipfelbachtal nach 21 Jahren verlassen?

„Nach dem Bau der Rollsporthalle daneben war es sehr laut, die Sommer, die Atmosphäre für den Biergarten, waren dadurch nicht mehr wie früher“, sagt Renata Skoric. Schöne Erinnerungen hängen gleichwohl an dieser Wirtschaft und an der Wohnung darüber. „Unsere beiden Kinder sind dort aufgewachsen.“

Nach der Kündigung damals bei der SV Winnenden ging es Dragan Skoric nicht gut. „Er fand mit 54 keinen Job. In der Gastrobranche galt er als zu alt“, sagt seine Frau. Wie sich die Zeiten ändern: Heute, mit 66, als andere von der Kündigung Wind bekamen, hat er schon mehrere Job-Angebote in der Gastronomie bekommen.

Der zweite Grund, warum es Dragan damals nicht gut ging: „Mein Mann hat 2011 einen Herzinfarkt erlitten.“ Die Erinnerung daran sorgte bei Renata Skoric ebenfalls für ihren Sinneswandel. „Er macht den Beruf mit Hingabe, er macht ihn mit Herzblut und würde bis zu seinem Lebensende arbeiten“, sagt sie. Und gibt zu: „Ich ertappte mich selbst beim Gedanken, dass es mir ohne die Wirtschaft vielleicht langweilig, mir etwas fehlen würde.“

Obwohl die Gastronomie mit ihren unregelmäßigen und unkonventionellen Arbeitszeiten anstrengend ist, für Dragan Skoric ist sie ein Glück. „Ich habe längst meine Balance gefunden. Ich kaufe ein und mache ab 11 Uhr Kleinigkeiten im Lokal, die eigentliche Arbeit fängt für mich erst um 17 Uhr an, wenn das Lokal öffnet, und ich mache sie außerdem sehr gern.“