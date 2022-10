Winnenden: Wohnungen, Pflegeheim und Arztpraxis an Schorndorfer Straße geplant

Der Bedarf an Pflegeplätzen steigt. Laut Plänen des Landratsamtes erhöht sich im Rems-Murr-Kreis die Zahl derjenigen, die Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen müssen, bis ins Jahr 2035 um 12,5 Prozent.

In speziellen Quartieren sollen sich deshalb verschiedene Pflegeformen und Dienstleistungen wiederfinden.

Eines davon soll in Winnenden oberhalb der Schorndorfer Straße und unterhalb der Petristraße entstehen. Ganz in der Nähe also des Aldi-Marktes und Baugebietes „Nature 8“. Das Haus Elim plant dort einen fast ein Hektar großen Pflege-Campus

Markus Schlecht: „Ein Gewinn für Winnenden in zentraler Lage“

Bereits im Sommer haben die Stadtplaner um Markus Schlecht, den Leiter des Stadtentwicklungsamtes, erste Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. „Seitdem haben wir Einzelgespräche mit Grundstücksbesitzern geführt“, erzählte er in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Schlecht erklärte, dass ein solches Pflegequartier mit einem Pflegeheim, der Möglichkeit zum betreuten Wohnen und einer Arztpraxis ein Gewinn für Winnenden in zentraler Lage wäre. Er sprach von einem „Cluster mit Synergien“.

Erschließung über Zufahrt zum Aldi-Markt

Laut der Sitzungsvorlage vom Dienstagabend sind auch eine Pflege-WG, Gesundheitssport, Kinderbetreuung und Mitarbeiterwohnungen im Gebiet vorgesehen. Im Pflegeheim sind 45 Plätze geplant, außerdem 27 betreute Wohnungen auf dem Campus.

Die Erschließung solle über die bestehende Zufahrt zum Aldi-Markt erfolgen. Vorgesehen sind demnach sieben einzelne und miteinander verbundene Punkthäuser, beziehungsweise Gebäudekomplexe mit begrüntem Flachdach.

Der Stadt ist bisher noch keine Terminschiene bekannt

Bis es im Gebiet so weit ist, wird es allerdings noch dauern. Die Gemeinderäte haben in einem ersten Schritt dafür gestimmt, einen Bebauungsplan aufzustellen. „Aktuell haben wir von Investorenseite noch keine Terminschiene erhalten“, erklärt Markus Schlecht auf Nachfrage, ob es schon einen groben Zeitplan gibt und wann möglicherweise die ersten Bagger rollen.