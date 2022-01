Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen sind Unbekannte in die Garage eines Mehrfamilienhauses an der Gertrud-Bäumer-Allee eingestiegen und haben dort zwei hochwertige Fahrräder gestohlen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter0 71 95-69 40 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.