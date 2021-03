Die Stadt sackt ab in der Radlergunst. Note 4,1 bekam sie fürs letzte Jahr. Das ist weniger als ausreichend. Unter deutschlandweit 415 vergleichbaren Städten steht Winnenden auf Rang 280 in einer breit angelegten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Repräsentativ ist sie nicht, dafür ist die Teilnehmerzahl zu gering, und beteiligt sind nur jene, die aktiv etwas äußern wollten. Aber das ist in allen Städten so, und deshalb sagt der Städtevergleich schon etwas aus: Unter den