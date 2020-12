Die Buslinie 332, die zwischen Hanweiler und Hertmannsweiler pendelt, schließt ab Dezember auch das Neubaugebiet Adelsbach an das Winnender Busnetz an. „Die dortige Haltestelle soll wie das Wohngebiet, ‘Adelsbach’ genannt werden“, erzählte Beatrice Hertel, Amtsleiterin des Ordnungsamtes. Die Busse 332 in Richtung Hertmannsweiler biegen deshalb ab Sonntag, 13. Dezember, auf den Rotweg ein und gelangen über die Hungerbergstraße und die Straße Am Adelsbach wieder zurück auf die Backnanger