Winnender über die Erdbeben-Katastrophe: „Ein Freund hat elf Angehörige verloren“

Hilmi Gemici, Vorsitzender vom Ditib-Moscheeverein in Winnenden, hat am frühen Montagmorgen aus dem Radio von der verheerenden Erdbeben-Katastrophe im syrisch-türkischen Grenzgebiet erfahren. Mittlerweile ist die Rede von über 10.000 Todesopfern. „Natürlich geht es mir mit dem Thema nicht gut, aber ich versuche, so professionell wie nur möglich damit umzugehen“, erzählt er am Mittwochnachmittag in der Moschee an der Ziegeleistraße.

Gemici ist in der Türkei geboren, lebt inzwischen seit 45 Jahren in Deutschland. „Es ist ein schwieriges Thema“, sagt er über die Katastrophe. Selbst wenn er mal etwas Ablenkung hat, zum Beispiel auf der Arbeit bei einem Sportwagenhersteller in der Region, wird er doch regelmäßig an die Geschehnisse an der syrisch-türkischen Grenze erinnert. „Es kommen E-Mails oder man wird von Kollegen darauf angesprochen“, erzählt Gemici.

Hilmi Gemici: „Die Unterstützung war bisher überwältigend“

Noch vor knapp einem Jahr war er mit seiner Frau Ayse und einem befreundeten Pärchen in der Region auf einer einwöchigen Tour unterwegs. „Das ist eine wunderschöne Gegend und jetzt passiert dort so etwas“, schluckt er. Generell sei er ein sehr realistischer Mensch, könne sich das Ausmaß daher gut vorstellen. „Ein Freund von mir aus Ludwigsburg hat elf Familienmitglieder verloren“, berichtet der Winnender. Und auch die Familie eines Mitglieds der Gemeinde in Winnenden sei betroffen. „Glücklicherweise sind von ihm keine Angehörigen gestorben. Aber sie haben alles verloren. Sie haben gar nichts mehr“, weiß der hiesige Ditib-Vorsitzende.

Deshalb sei es richtig und wichtig, dass in kurzer Zeit sehr viele Hilfsgüter zusammengekommen sind. „Die Anteilnahme war riesengroß. Mein Nachbar war einer der Ersten, der mich gefragt hat, wie man helfen kann. Die Unterstützung war bisher überwältigend“, berichtet Gemici von einem kleinen Lichtblick.

An Spendensammlung in Backnang beteiligt

Die Gemeindemitglieder aus Winnenden haben sich überwiegend an einer Spendensammlung in Backnang beteiligt. Von dort seien nun vier 40-Tonner unterwegs in das Krisengebiet. „Da inzwischen extrem viele Hilfstransporte auf dem Weg sind, heißt es, dass man lieber Geld spenden soll. Sachgüter haben wir inzwischen genug“, rät Gemici. Wichtiger sei es nun, dass man beispielsweise sanitäre Anlagen wiederaufbaut oder Zelte zur Unterbringung der Menschen anschafft.

Überrascht, dass es in dieser Region zu einem Erdbeben gekommen ist, war der Winnender nicht. Selbst habe er das in der Türkei auch schon erlebt. Es sei bekannt, dass das in dieser Region vorkommen kann. „Das Ungewöhnliche am vergangenen Montag war die Stärke und Dauer der Beben. Außerdem hat die Erde am Montag ja gleich zweimal stark gezittert. Auch das ist bisher nicht vorgekommen“, sagt Gemici. Selbst hat er mit einem Freund telefoniert, der in Iskenderun in der Provinz Hataj als Soldat stationiert war. „70 Prozent dort sind zerstört. Die Bilder, die man von dort sieht, erinnern an zerbombte Städte aus dem Krieg“, vergleicht Hilmi Gemici.

Geldspenden

Wer Geld spenden möchte, kann das Spendenkonto der Ditib-Gemeinde Waiblingen nutzen. IBAN: DE29 6025 0010 0000 2807 41, BIC: SOLADES1WBN, KSK Waiblingen, Stichwort: Erdbebenopfer.