Winnender auf E-Scooter beleidigt und verletzt Polizisten - dann wird es kurios

Ein Mittwochmorgen im Oktober, 7.30 Uhr in Winnenden. Ein Mann rast auf seinem Elektro-Roller achtlos zwischen einer Schar Grundschülern hindurch. Sie sollen an der Stöckachschule von zwei Polizisten etwas über den Straßenverkehr lernen. Einer der Polizisten ruft dem Mann zu, er solle langsamer fahren. Daraufhin schleudert dieser ihm die Worte „Fuck Cops“ entgegen, dann rauscht er davon.

Nach wenigen Minuten kehrt der Mann zurück

Wenige Minuten später kehrt er jedoch auf seinem E-Scooter zum Schulhof zurück und beleidigt den Polizisten erneut, dieses Mal auf Türkisch – er ruft „Sikerim“, frei übersetzt: „Ich f... (dich)“. Als der Beamte ihn stoppen will, fährt er ihm über den Fuß. Der Beamte wird leicht verletzt. Abermals braust der Rowdy auf seinem Roller davon.

So weit, so merkwürdig. Aber richtig kurios wird es erst, als der Mann eine halbe Stunde später ein drittes Mal zurückkehrt.

Der Mann tut so, als sei er das am Morgen gar nicht gewesen

Er ist jetzt neu eingekleidet, zu Fuß unterwegs – und will den Polizisten zur Rede zu stellen. „Ein Kollege von mir war heute Morgen hier unterwegs. Sie haben meinen Roller kaputtgetreten“, sagt der Mann – und tut so, als sei es gar nicht er gewesen, der am Morgen schon zweimal für Aufruhr unter den Grundschülern und eine Prellung am Fuß des Polizisten gesorgt hat. Der Beamte freilich erkennt ihn sofort, nimmt seine Personalien auf und bringt den Fall zur Anzeige.

Der 45 Jahre alte Polizei-Hauptkommissar, ein stämmiger Kerl, schüttelt heute noch ungläubig mit dem Kopf, wenn er an die Aktion des Winnenders zurückdenkt. „Wenn er nach dem ersten Mal nicht wiedergekommen wäre, hätte ich’s wahrscheinlich einfach gut sein lassen“, sagt er am Rande der Verhandlung, die jetzt am Amtsgericht Waiblingen stattgefunden hat.

Stattdessen brachte der naive Versuch des Deutschen (der des Türkischen vermutlich über „Sikerim“ hinaus nicht mächtig ist und damit nur eine falsche Fährte zu legen versuchte), sich einer möglichen Strafe mit einer Märchengeschichte zu entziehen, ihn überhaupt erst vor Gericht.

Der Angeklagte erfindet einen Mann namens "Gundi" - der soll's gewesen sein

Und auch dort braucht es eine deutliche Ansage von Richterin Basoglu-Waselzada, um den heute 23-jährigen Winnender, der mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen Beleidigung und Fahrens ohne Führerschein, zur Vernunft zu bringen.

Denn auch hier, auf der Anklagebank, behauptet der Vater einer kleinen Tochter zunächst, er sei es gar nicht gewesen, der da an jenem Oktobermorgen mit der Polizei aneinandergeraten war. Vielmehr habe ein „Kumpel“ namens „Gundi“, von dem er nichts wisse als den Spitznamen und dass er „kein deutscher Mitbürger“ sei, den Roller bei ihm ausgeliehen und eben beschädigt wieder abgegeben. Seine Freundin, als Zeugin geladen, könne das bestätigen.

Richterin bringt den Mann zur Vernunft

Nach ein, zwei Nachfragen ist der Richterin klar: „Gundi“ gibt’s nicht. „Ich weise Sie darauf hin: Wir haben heute Zeugen hier, die identifizieren können“, sagt sie. Und warnt: „Wenn Ihre Freundin nachher das aussagt, was ich denke, macht sie sich wegen Falschaussage strafbar.“ Da der Mann sich keinen Anwalt genommen habe, „übernehme ich jetzt ein bisschen die Beratungsfunktion“, so die Richterin. „Wir unterbrechen jetzt für fünf Minuten und Sie haben die Chance, sich noch einmal zu überlegen, wie Sie sich hier einlassen wollen.“

Nach der kurzen Pause ist der Mann geständig. Er sei gefahren, auf dem Heimweg von einer Nachtschicht. Auch die Beleidigungen räumt er ein – Motiv: Wut auf die Polizei wegen schikanöser Kontrollen in der Vergangenheit. Nur über den Fuß gefahren sei er dem Beamten nicht: „Das geht gar nicht, das habe ich zu Hause sogar getestet!“ Vermutlich habe der Beamte nach dem Roller getreten und sich dabei verletzt.

Staatsanwalt und Richterin folgen am Ende der eingangs geschilderten Version aus der Anklageschrift. „Dass er das zweite Mal zurückkommt, ist schon fast als dreist zu bezeichnen“, sagt der Staatsanwalt. Er plädiert wegen Beleidigung, Fahrens ohne Haftpflichtversicherungsschutz, gefährlicher Körperverletzung, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Unfallflucht für eine Freiheitsstrafe von vier Monaten auf Bewährung und eine Zahlung von 3000 Euro an die Polizeistiftung. Die Richterin erhöht auf neun Monate, ausgesetzt zur Bewährung. Zahlen muss der Mann nur 1000 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.