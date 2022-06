Winnender Backhäusle-Tour: Mit dem Bus von Backhaus zu Backhaus

Die Teams für die Backhaustour am Samstag (25.6.) haben nichts anbrennen lassen und drei Jahre nach der Premiere, bei der das Essen rasch vertilgt war, das Doppelte vorbereitet. Das sagen zum Beispiel die „Fleckafraua“ vom Obst- und Beerenbauverein Breuningsweiler.

Sie haben die Holzofenbrote am Freitag gebacken und am Samstag Scheiben davon mit fantasievollen Aufstrichen veredelt. Fülle für Salzkuchen und Aufstrich für Dinnede bereiteten sie ebenfalls einen Tag vorher zu, den Teig dann am Samstag.

Ein Gutteil des Dorfs packt also mit an, alle schaffen für die Renovierung des Bürgerstübles im Alten Rathaus, das inzwischen der Rathausverein betreibt.

Die Kultur- und Heimatvereinigung Birkmannsweiler möchte ein neues Backhaus bauen, stellte die Pläne vor, sammelte Spenden und war deshalb erstmals und mit einem mobilen Backofen dabei. Brote und 111 Salzkuchen sind am Tag zuvor in einem privaten Holzbackofen entstanden.

Weitere Stationen, verbunden mit einem Bus-Shuttle, waren: Hertmannsweiler, Höfen, Baach und Bürg, jede mit einem Profi-Weinstand.