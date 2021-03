Wer sich am Samstag noch mit Lesestoff für die Ostertage eingedeckt hat, konnte das weitestgehend ohne Einschränkungen tun. Am Montag war auch für Buchhandlungen ein Termin (Click & Meet) nötig. Ab Dienstag gibt es Bücher nur noch auf Bestellung (Click & Collect). „Wir sind wahnsinnig enttäuscht“, erzählt Alisa Bub, Filialleiterin von Osiander in der Marktstraße, am Montagvormittag. Denn bis einschließlich Samstag zählten Buchhandlungen zu Läden des täglichen Bedarfs. Termine waren