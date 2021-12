Die Judo Wasseraufbereitung GmbH hat sich in diesem Jahr entschlossen, verschiedene soziale Projekte durch Spenden zu unterstützen. Das Unternehmen würdigt damit das besondere Engagement des Kinder- und Jugendhospizdienstes Sternentraum in Backnang sowie des Tafelladens Winnenden und der Backnanger Tafel. Darüber hinaus spendet Judo auch wieder an die österreichische karitative Initiative „Licht ins Dunkel“.

„Für die Region Winnenden, Backnang und Umgebung sind wir nicht nur ein