Landesweit finden am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. November, erneut Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung in Gastronomiebetrieben statt. Auch in Winnenden, wie die Stadt per Pressemitteilung erklärt.

Der Gemeindevollzugsdienst werde am 11. und 12. November flächendeckend verdachtsunabhängige Kontrollen in Gastronomiebetrieben durchführen. Ziel der Aktion ist es, sowohl die Betreiber als auch die Bevölkerung zu sensibilisieren, dass die Vorgaben der Corona-Verordnung zu