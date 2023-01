Winnender Gastronomie in Bewegung: Schwerer Abschied, junge Wilde, große Pläne

Die Gastronomie hat mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen, im Jahr 2022 hat der Fachkräftemangel brutal zugeschlagen, obendrauf kamen steigende Energie- und Lebensmittelkosten. Wie hat sich all das auf Winnenden ausgewirkt, wer hat zugemacht – und warum? Wer hat es trotz der Unsicherheit gewagt, neu zu eröffnen? Trotz der Krisen muss man vorweg froh und erstaunt sagen: Die allermeisten sind noch da.

Im Frühjahr 2022 hat statt des „Pocoloco“ im Markthaus am Adlerplatz nach Renovierung das „La Tea“ aufgemacht. Hinterm Tresen stehen nach wie vor Katarina und Davor Ognjanovac. Das Ehepaar hatte mit Frühstück und Snacks wie Crêpes und acht verschiedenen Flammkuchen begonnen. Nach acht gewiss nicht einfachen Monaten ist Katarina Ognjanovac aber voller Tatendrang, das Angebot 2023 weiter auszubauen: „Wir bieten seit kurzem ein täglich wechselndes warmes Mittagessen an und es wird bald eine Speisekarte mit weiteren Gerichten geben“, kündigt sie an.

Frühstück, Snacks und die Spezialitäten Bubble-Tee und Bubble-Eiswaffeln gibt es weiterhin. Das Getränk ist gefüllt mit farbigen Kugeln, die platzen, wenn man draufbeißt, die Waffel ist nach Wunsch des Kunden mit Eis, Obst und Sahne gefüllt. „Auch wir mussten mit den Preisen etwas raufgehen, aber wir versuchten, einen Kompromiss zu finden, so dass wir und die Gäste zufrieden sind“, sagt Katarina Ognjanovac. Derzeit ist von 9 bis 20 Uhr geöffnet, sobald man wieder draußen sitzen kann, will „La Tea“ täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet sein.

Ein neues Weingut mit Sitz in der neuen Kelter: Familie Amberger

Am 1. Mai hat sich das neue Weingut Amberger der Öffentlichkeit vorgestellt. Noch baut Christian Escher aus Schwaikheim die Weine aus, aber für das Gebäude, die neue Kelter am Stöckach, die von den Genossenschaften nicht mehr gebraucht wurde, haben Christa und Manfred mit den Söhnen Bastian und Markus Pläne für eine Vinothek. Wie es mit ihr weitergeht, wird in diesem Jahr spannend.

Eine Weinbotschafterin jedenfalls hat Winnenden seit Mitte November und freut sich, dass der Name der Stadt nun auch in diesem Zusammenhang landesweit glänzt: Carolin Häußer vom Höfener Familienweingut gewann die Wahl zur württemberger Weinkönigin. Inzwischen hat sie geheiratet und heißt Carolin Golter, mithin repräsentiert sie gewissermaßen auch das Weingut der Familie ihres Mannes. Auch für die 27-Jährige und all ihre Winnender Fans wird dieses Jahr spannend, denn sie wird zur Wahl der deutschen Weinkönigin antreten.

Abschied von Aldo del Negro nach 14 Jahren in Winnenden

Am Marktplatz hat sich gastronomisch viel getan im Jahr 2022. Aldo del Negro hat nach fünf Jahren sein „La Piazza im Alten Rathaus“ Ende September geschlossen. Er hatte mit der Stadt neue Konditionen für die Verlängerung des Pachtvertrags ausgehandelt, die Corona und Ukraine-Krieg Rechnung getragen hätten. Doch im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats wurden die Konditionen abgelehnt. Del Negro, der 2008 in Winnenden im Gebäude gegenüber gastronomisch reüssiert hatte, sucht sich eine andere Wirkungsstätte. Seine Nachfolger im Alten Rathaus sind Anne Henrichs und Patrick Schubert, ein hervorragend ausgebildetes junges Paar. Es hat zunächst mit einem Foodtruck die Märkte erkundet und sich während Corona damit über Wasser gehalten. Voraussichtlich zwischen Februar und März 2023 wollen die beiden das „Alte Rathaus“ nach grundlegendem Umbau wiedereröffnen.

Gegenüber war das erste „La Piazza“. Es hat sein Gesicht, seine Einrichtung, seit 2008 nicht mehr verändert. Nach del Negros Wechsel, zwischen 2013 und 2020, blieb die Küche kalt. Im ersten Corona-Sommer taufte es der neue Besitzer Theo Xanthopoulos „Fachwerk 1694“. Im Frühjahr 2022 war ein Reutlinger Unternehmer am Start, der nach ein paar Monaten den Löffel an Menduh Arslan abgab. Seitdem gibt es im „Fachwerk“ vornehmlich Pizza, Pasta und Salat, der im Herbst eingestellte neue Koch Sergio versteht sein Handwerk.

Auch im Gesundheitszentrum neben dem Rems-Murr-Klinikum in Winnenden gehört das Ristorante mit Pizzeria namens „D’Italia“ (früher „Da Mario“) seit 2022 Menduh Arslan, Umut Colak ist der Betreiber vor Ort.