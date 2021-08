Heidanei aber au, Sacha gibt's: Dem Winnender Daniel Baier ist innerhalb von drei Wochen zweimal das Fahrrad gestohlen worden. „Das erste Mal am Bahnhof, vor dem Feuerwehrmuseum. Und das zweite, das ich mir nachgekauft hatte, zu Hause in meiner Einfahrt.“ Der 43-Jährige hat Anzeige bei der Polizei erstattet – die Beamten wunderten sich auch, dass er so schnell wiederkam. Und er hat auf Facebook versucht, Zeugen zu finden. Denn die Fahrräder waren auffällige Canyon-Fitnessbikes mit