Die Impfaktion am Freitag an der Linsenhalde ist äußerst erfolgreich verlaufen: Immerhin 36 Prozent aller Impfungen waren absolute Premieren. Leute, die bislang ganz ohne Corona-Impfung lebten, haben sich dazu durchgerungen, an diesem kalten Freitagmittag zur Linsenhalde zu gehen und sich doch einen Piks geben zu lassen.

Der sanfte Druck der 2G-Regel

Was ausschlaggebend war für ihre Doch-noch-Entscheidung, lässt sich nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit sagen, aber es war