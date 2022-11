Winnender Kammerorchester: Ein kleines, aber feines Streicher-Ensemble wird 50

Das Winnender Kammerorchester wird dieses Jahr 50 – sein aktueller Leiter, der Gymnasiallehrer Thorsten Hohensee (seit 2019), blickt zurück und kündigt das nächste Konzert am 12. November, 19 Uhr, in der Mauritiuskirche in Schwaikheim an.

Gründer war Alfred Scheytt, Leiter waren auch Gerhard Birkhold, Karl-Heinz Arendt, Manfred Deffner und heute ist es Thorsten Hohensee

Das Winnender Kammerorchester dürfte allgemein eher weniger bekannt sein, es kündigt einmal im Jahr Konzerte an. Ein kleiner Baustein für das Musikleben in Winnenden, dennoch ist das Ensemble sehr lebendig. Es geht auf den Winnender Instrumentalkreis zurück, der 1958 von Albrecht Scheytt gegründet wurde. Bald übernahm Gerhard Birkhold die Leitung. Von 1967 an dirigierte Karl-Heinz Arendt die Kammermusiker, die in loser Folge Konzerte in Winnenden und Weiler zum Stein gaben.

1972 übernahm Manfred Deffner die Leitung des Orchesters, das alsbald als „Deffner-Orchester“ und „Kammerorchester Winnenden“ auftrat und seit 1980 als „Winnender Kammerorchester“. Mit der Zeit vergrößerte sich der Radius, in dem das Orchester konzertierte: Schwaikheim, Fellbach, Backnang und Stuttgart. In der Vergangenheit gab es durchaus auch personelle Krisenzeiten, und ohne das Engagement, zum Beispiel der Familie Krauter, gäbe es das Orchester heute vermutlich nicht mehr.

Neue Streicher sind dienstags willkommen

Das Ensemble ist über die ganzen Jahre ein reines Streichorchester geblieben. Bläser und Solisten kamen aus dem Freundeskreis oder wurden engagiert. Die festen Mitglieder sind hauptsächlich Amateure, derzeit sind es 14. Neue Musiker/-innen sind willkommen. Geprobt wird an Schuldienstagen in der Berufsschule der Paulinenpflege an der Langen Gasse. (Kontakt: https://winnender-kammerorchester.de) In der Zeit der Corona-Pandemie 2020 bis 2022 wurde beständig geprobt, soweit es zulässig war; zeitweise mit medizinischen Masken, zeitweise in Fünfergruppen im Wohnzimmer. Im völligen Lockdown hielten die Mitglieder mit Video-Konferenzen Kontakt.

Das Winnender Kammerorchester zeichnet aus, dass es klein, aber fein ist. Die Spieleranzahl erlaubt zwar nicht, alle Stücke der Streicherliteratur zu spielen. Das Orchester passt sich jedoch daran an und legt seinen Fokus auf musikalische Feinheiten, Klang und Spielspaß. Das Engagement aller im Orchester ist immer schon sehr groß gewesen, besondere Säulen sind die Konzertmeisterin Heike Franzki und Rolf Rolfs.

Das Programm am 12. November weist barocke und klassische Stücke auf. Höhepunkt ist das Cello-Konzert C-Dur von Joseph Haydn mit Felix Brade als Solist.

Ein weiteres Konzert findet in Stuttgart-Birkach im Nikolaus-Cusanus-Haus am 19. November um 16.30 Uhr statt.