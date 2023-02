Winnender Kultur-Chefin Mack: „Manche haben das Ausgehen ein bisschen verlernt“

Erst Corona, dann Krieg und Inflation – viele, vor allem kleine Konzert- und Theatersäle sind längst nicht mehr so gut besucht, wie noch vor wenigen Jahren. Wie steht es da eigentlich um das kulturelle Programm der Stadt Winnenden? Kulturamtsleiterin Sybille Mack findet: Gut. „Wir bieten ja auch was, und das zu einem erschwinglichen Preis, damit möglichst viele teilhaben können am Kulturprogramm.“ Trotzdem hat auch die Stadt mitunter Mühe, Eintrittskarten unters Volk zu bringen.

Das Aushängeschild: Die Konzerttage

Ein Aushängeschild des Winnender Kulturprogramms sind die Konzerttage im Frühjahr. Sie fanden seit 2015 zunächst im zweijährigen Rhythmus statt: 2017, 2019, 20... Die Corona-Pandemie funkte dazwischen, die Reihe wurde auf Ende Januar 2022 verschoben. Doch als die Konzerte näher rückten, beschäftigten sich die Schlagzeilen noch mit „Booster-Impfungen“, „2G+“ und „roten Warn-Apps“. Ein erneuter Ausfall wurde wahrscheinlicher. Doch die Verantwortlichen wagten es.

Sybille Mack erinnert sich: „Ein Weihnachtsgeschäft hatten wir nicht. Wir haben erst nach dem 10. Januar die Entscheidung getroffen, dass wir die Konzerttrage durchführen. Jeder hatte damals schon Tickets zuhause liegen, die unbrauchbar geworden waren wegen Corona, kaum jemand hat zu Weihnachten Tickets verschenkt.“

Der „sehr überschaubare“ Vorverkaufszeitraum und die Vorgabe aus der Coronaverordnung (noch so ein Schlagzeilen-Wort), dass nur 50 Prozent der Plätze besetzt werden durften, schlagen sich natürlich auch in der Bilanz zu den Konzerttagen nieder, die Sybille Mack jüngst im Gemeinderat vorgestellt hat. Hinzu kommen: FFP2-Maskenpflicht, Testpflicht, Ausschluss von Nicht-Geimpften. Die Auslastung bei den neun Hauptkonzerten betrug in den sowieso schon deutlich reduziert bestuhlten Sälen unterm Strich gerade mal 56 Prozent. Zu einem Konzert in der Hermann-Schwab-Halle, mit Hygienekonzept ausgelegt für 300 Personen, kamen Ende Januar 37 Menschen, tags darauf waren es immerhin 71.

Bei den Highlights wiederum zum Auftakt und zum Finale der Konzerttage blieb fast kein Platz mehr frei. Und ein finanzielles Fiasko waren die Konzerttage auch nicht, im Gegenteil, der befürchtete (und sogar einkalkulierte) Schaden blieb aus. „Für die Rahmenbedingungen, denke ich, können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagt Sybille Mack. Der Gemeinderat hatte ursprünglich 53.000 Euro als „maximale Abmangelhöhe“ beschlossen und diese Summe aufgrund der Corona-Pandemie noch auf 75.000 Euro erhöht. Unterm Strich stand schließlich nur ein Minus von rund 39.000 Euro.

Das freilich ist weniger an den Erlösen aus dem Ticketverkauf zu verdanken als einer Förderung aus dem Sonderfonds für Kultur des Bundes – und den Beiträgen von Sponsoren.

Ohne Sponsoren funktioniert es nicht

Ohne diese Sponsoren funktionieren die Konzerttage nicht. Doch keine drei Wochen nach dem Abschlusskonzert in Winnenden fiel Putin-Russland über die Ukraine her. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskriegs haben auch Folgen für die Konzerttage. Im Sommer 2022 verkündete die Stadt, die Reihe 2024 abermals auszusetzen, beziehungsweise ins Jahr 2025 zu verschieben. „Die momentane Situation und die aktuellen Herausforderungen, die sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche, und gerade auch die Sponsorenbudgets, auswirken, haben uns zu dieser wohlüberlegten Entscheidung für einen Abstand von drei Jahren bewogen“, ließ sich Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth damals in einer Pressemitteilung zitieren. Kaum hatte sich also die Corona-Lage stabilisiert, kämpfte (natürlich nicht nur) die Kultur also mit einer neuen Krise.

Nur noch alle drei Jahre?

Wie es mit den Konzerttagen nach 2025 weitergeht, „vermag ich nicht zu sagen“, antwortet Sybille Mack auf diese Frage. Der bisherige künstlerische Leiter Claudio Bohórquez sei über die Verschiebung jedenfalls „not amused“ gewesen.

„Der Ursprungsgedanke war, dass wir wieder in den zweijährigen Rhythmus zurückkehren“, sagt Sybille Mack. Sie selbst könne sich aber einen Drei-Jahres-Rhythmus in Zukunft „sehr gut vorstellen“. Es sei mit der entsprechenden Pause und Vorlaufzeit „sicherlich realistischer, größere Projekte vorzubereiten“.

Hugo Egon Balder, Klavier und Violine

Schließlich bietet die Stadt ja auch zwischen den großen Events Kulturprogramm an – und bekommt dafür auch das entsprechende Budget zur Verfügung gestellt. 20.000 Euro jährlich für die Schlosskonzerte, noch einmal so viel für Takt+Ton (die Reihen werden zusammengeführt), 10.000 Euro für die Schlossmatineen, 22.000 Euro fürs Städtische Blasorchester ... „Ich finde: Es ist auch eine kommunale Aufgabe, Künstlern eine Plattform zu bieten“, sagt Sybille Mack. Und, wie eingangs erwähnt, Kulturinteressierten ein abwechslungsreiches, erschwingliches Programm – von komisch (zum Beispiel Hugo Egon Balder und Jochen Busse am 1. April in der Hermann-Schwab-Halle) bis klassisch (zum Beispiel das Schlosskonzert Liebes- und Liedersonaten für Violine und Klavier am 25. März in der Hermann-Schwab-Halle).

Wie wird dieses Programm angenommen? Mal sehr gut, mal mäßig, schwankend ... Sybille Mack sagt: „Es stimmt, die Säle werden noch nicht richtig ausverkauft. Manche haben das Ausgehen ein bisschen verlernt. Und es hat sich einfach die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Auch das private Budget wird anders verteilt. Deshalb schauen wir, dass wir die Preise moderat halten.“