Die evangelisch-methodistische Kirchengemeinde hat am Pfingstwochenende wieder die ersten öffentlichen Gottesdienste gefeiert – in drei Varianten, für jeden etwas, wie Pastor Thomas Mozer berichtet. „In Berglen-Rettersburg hatten wir sozusagen volles Haus, für die 13 Plätze haben sich 13 vorher angemeldet“, erzählt er lachend.

In der Jubiläumskirche in Winnenden war der Aufwand für die Ehrenamtlichen am größten, für die dort nur möglichen 30 Sitzplätze, wobei mehrere Menschen aus