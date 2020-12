Winnender Musik- und Kunstschule bekommt Spende von über 13 000 Euro

Eine erfreuliche Aufgabe hatte der Schulleiter der Musik- und Kunstschule, Winnenden, Berglen, Leutenbach, Schwaikheim, Mathias Mundl in diesen Tagen. Markus Hofmeister, Filialdirektor der Kreissparkasse Waiblingen in Winnenden, überreichte der Schule einen Scheck über 13 700 Euro. Das berichtet Mathias Mundl unserer Redaktion in einer E-Mail.

„Eine besondere Bedeutung“

In seinen Worten zur Spendenübergabe habe Markus Hofmeister die Bedeutung des Musizierens für die Gemeinschaft unterstrichen und sich beim Kollegium der Musikschule bedankt.

„Es freut uns sehr, dass das Engagement der Kreissparkasse für die musizierende Jugend auch in diesem besonderen, durch Corona geprägten Jahr nicht nachlässt. Wir erleben, dass die musikalische und künstlerische Bildung für Kinder und Jugendliche in 2020 eine besondere Bedeutung erlangt hat und viele Menschen sich durch die Musik ausdrücken möchten“, so Schulleiter Mundl.