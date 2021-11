Der Finanzplan der Stadt Winnenden fürs Jahr 2022 ist ein dicker Brocken. Gut, dass er nicht mehr gedruckt wird, sondern nur digital vorliegt, das Werk hat 844 Seiten. Ein Beitrag zum Klimaschutz also. Der, folgt man Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in seiner Rede zum Start der Haushaltsplanberatungen, auch in Winnenden hochgehalten wird. Die Stadtverwaltung will bis 2035 klimaneutral werden und hat drei neue Stellen geschaffen (mit Fördergeld vom Land Baden-Württemberg), deren Inhaber