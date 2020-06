Wer Alexander Parlow in seinem Wohnhaus in Höfen besucht, könnte irritiert sein: Der 40-Jährige hat in seinem Garten Grabmale aufgestellt. Das hat einen guten Grund. Parlow hat ein Unternehmen gegründet, das Grabmale aus Stahl fertigen lässt und verkauft. Sein Wohnhaus ist gleichzeitig sein Büro, Kunden kommen dorthin, können sich sogleich ein Bild von den unterschiedlichen Möglichkeiten machen. „Dass das Wohnhaus gleichzeitig auch Anlaufstelle für die Kunden ist, ist Teil unseres Konzepts“,