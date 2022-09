Winnender verärgert: Bahnhofsaufzug schon wieder außer Betrieb

In Winnenden grüßt nicht das Murmeltier, es klemmt am Bahnhofsaufzug. Nun ist das nicht täglich der Fall, aber doch in einer Regelmäßigkeit, die sich Bahnfahrer gerne ersparen würden. Ganz aktuell also hakte es wieder einmal derart, dass der Aufzug nicht einsatzbereit war. Die Bahn gelobt abermals Besserung.

Im Frühjahr 2020 haben Techniker die gesamte Anlage erneuert

Viele Hoffnungen waren mit einer Instandsetzung der Anlage im Frühjahr 2020 verbunden. Über mehrere Wochen haben Arbeiter der Deutschen Bahn damals den Aufzug komplett erneuert. Verbesserungen? Fehlanzeige. Denn nach wie vor fällt der Aufzug immer wieder für mehrere Tage am Stück aus. Unsere Zeitung hat schon mehrmals darüber berichtet.

Ganz konkret aktuell. Leser melden sich bei unserer Zeitung. „Der Bahnsteigteil des Aufzuges Bahnhof ist seit mindestens Mittwoch (21. September) defekt, war eben noch mal da zum Checken. Am Mittwoch rief ich bei der Störungsnummer an und erfuhr, dass der Schaden dort bereits gemeldet war“, schreibt einer von ihnen per E-Mail.

Eine Frau muss mit einem Kinderwagen die Treppe nutzen

Von jener Störung hat auch eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn gehört. „Der Aufzug hatte am 21. September ein technisches Problem“, berichtet sie am Telefon. Man habe unverzüglich Techniker organisiert, bereits am nächsten Tag habe die Anlage wieder funktioniert, erzählt sie am Montagnachmittag.

Kurz vor dem Telefonat ist die Fotografin des Verlages am Bahnhof, sieht unter anderem eine Frau, die mit Kinderwagen den Aufzug auf Gleis 2/3 nutzen möchte, die Türen sich aber nicht öffnen. Also nimmt sie die Treppen. Ebenso ein älterer Mann, der ebenfalls vergeblich auf den Aufzug wartet. Was die Bahnsprecherin dazu meint? „Ich muss noch mal mit dem Bahnhofsmanagement sprechen und werde mich dann melden“, erklärt sie. Wenig später ruft die Sprecherin erneut an. „Sie haben recht.

Es gibt erneut technische Probleme mit der Anlage“, sagt sie. Noch am Montag seien Arbeiter vor Ort gewesen, um die Probleme zu beheben. „Am Dienstag kommt ein Serviceteam, um sich den Aufzug noch einmal im Betrieb anzuschauen. Die Anlage wird noch einmal komplett geprüft“, verspricht sie. Ob es dieses Mal etwas hilft? Ungewiss. Die Bahnsprecherin jedenfalls entschuldigt sich bei allen Winnendern. „Wir bitten alle Fahrgäste um Entschuldigung. Es tut uns sehr leid, dass die Anlage nicht so funktioniert, wie auch wir es uns wünschen würden.“