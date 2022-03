„Es waren sehr viele Bewaffnete an der Grenze“, berichtet Laura Breiter von ihrem Auslandseinsatz mit den Maltesern über ihre Eindrücke an der polnisch-ukrainischen Grenze. Die Zwanzigjährige stammt aus Hertmannsweiler, studiert in München Medizin und ist ehrenamtlich als Rettungssanitäterin bei den Maltesern im Rems-Murr-Kreis aktiv. Gemeinsam mit Dominik Brotzki und Christian Griese war sie mit einem Krankentransportwagen an den Grenzübergang Medyka an der polnisch-ukrainischen Grenze