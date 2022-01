Wie überall steigen momentan auch in Winnenden die Corona-Fallzahlen. „Die Fallzahlen schießen auch in Winnenden aktuell regelrecht in die Höhe, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bereits jetzt bei über 800 und damit bereits deutlich höher als noch im Dezember 2021, Tendenz weiter steigend“, schreibt Emely Rehberger, Pressesprecherin der Stadt Winnenden, auf Nachfrage am Donnerstag. Stand Freitag, 21. Januar, 11.55 Uhr ist die Sieben-Tage-Inzidenz (hochgerechnet auf 100 000 Einwohner) gar auf