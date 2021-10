Die Stadt verwandelt sechs Hektar Ackerflächen zwischen der Schwaikheimer- und der Marbacher Straße in ein „Produktives Stadtquartier“. Es ist so zukunftsweisend, dass es zu einem der Vorzeige-Projekte während der Internationalen Bauausstellung im Jahr 2027 in Stuttgart auserkoren wurde. Mit dem Namen ist gemeint, dass Gewerbe und Wohnen, die jahrzehntelang voneinander getrennt geplant wurden, um die Belästigung der Bewohner durch Lkw und Arbeitsgeräusche fernzuhalten, nun in einem Viertel