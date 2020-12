Das nächste Winnender Wohngebiet ist beschlossene Sache: „Vista“ heißt es, das spanische Wort für Aussicht, denn ganz in der Nähe führt der Jakobsweg vorbei in Richtung Spanien, und überhaupt werden die Bewohner dieser künftigen Siedlung einen schönen Blick auf den Winnender Hausberg, den Haselstein, haben, wenn sie nicht auf der anderen Seite Richtung Linsenhalde schauen. Der Gemeinderat und die beteiligten Behörden haben den Bebauungsplan gebilligt. Rechtskräftig wird er am 1. April 2021.