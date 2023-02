Wohnung für Flüchtlinge? Abgelehnt! Vermieter versteht Stadt Winnenden nicht

Joachim Hojczyk versteht die Welt nicht mehr. Nachdem er in der Zeitung gelesen hat, dass in der Buchenbachhalle Menschen aus der Ukraine dicht an dicht leben, bietet der 59-Jährige der Stadt Winnenden eine rund 80 Quadratmeter große Mietwohnung im Storchenweg an: top in Schuss, neuwertig möbliert und ausgestattet, jederzeit einzugsbereit und mit ausreichend Platz für eine vierköpfige Familie. Doch die Stadtverwaltung lehnt ab. Und das, obwohl nach wie vor händeringend Wohnungen gesucht werden. Warum nur?

Joachim Hojczyk kann die Haltung der Stadt Winnenden nicht nachvollziehen

Joachim Hojczyk sagt, die Stadt wolle die Wohnung nur unmöbliert anmieten und sei nicht bereit, ihn für die vorhandenen Möbel zu entschädigen. Dabei sei über einen Preis noch gar nicht verhandelt worden. „Ich kann diese Haltung nicht nachvollziehen“, ärgert sich der 59-Jährige. Alle, denen er von der Sache berichte, schüttelten den Kopf über die Stadt Winnenden.

Der 59-jährige Schwaikheimer, der sich als Judo-Abteilungsleiter in der SV Winnenden engagiert, hat eine schwere Zeit hinter sich. Innerhalb weniger Tage starben im vergangenen Herbst erst sein Vater und dann sein Bruder Thomas Hojczyk. Der Bruder, ledig und frischgebackener Rentner, hatte sich um die Eltern gekümmert. Kurz vor seinem Tod habe er seine Wohnung im Storchenweg neu eingerichtet.

Kurz nach Joachim Hojczyks Schicksalsschlägen wurde die Buchenbachhalle in Birkmannsweiler zur Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Ich habe Ihren Bericht darüber gelesen und gedacht: Das ist doch die beste Lösung“, sagt der 59-Jährige bei einem Treffen mit unserer Redaktion in der früheren Wohnung des Bruders. „Die Leute suchen was und ich habe hier auch Vorteile: Ich muss die Möbel nicht rausräumen und verkaufen, ich habe mit der Stadt einen sicheren Mieter. Und ich tu’ noch was Gutes, ich kann sofort helfen.“

„Die Wohnung krieg’ ich sofort los, auch zu einem besseren Preis“

Die zuständige Dame bei der Stadt habe ihm entsprechend dem Mietspiegel eine Kaltmiete von 640 Euro geboten, sagt Hojczyk. Er habe eingewilligt. Das, obwohl er sicher ist (und auch entsprechende Interessenten habe): „Die Wohnung krieg’ ich auf jeden Fall los, auch zu einem besseren Preis.“

Für die Möbel habe er eine „kleine Nutzungsgebühr“ gefordert. Über den exakten Preis sei nicht gesprochen worden. Bei circa 5000 Euro Neuwert, sagt Hojczyk, hätte er gebraucht wohl um die 3000 Euro verlangt. Dieser Betrag hätte zum Beispiel über eine erhöhte Miete abgegolten werden können, sagt Hojczyk: 150 Euro mehr im Monat, 20 Monate lang. „Man kann über alles reden“, findet der 59-Jährige. Aber: „Das wurde von der Stadtverwaltung abgelehnt mit dem Hinweis, dass die Wohnung leer und ohne Mobiliar zur Verfügung gestellt werden soll. Die Stadtverwaltung würde die Wohnung dann selbst auf deren Kosten einrichten.“

Pressesprecherin Franziska Götz: „In dieser Dimension (...) nicht üblich“

Nachfrage bei der Stadt. Warum nimmt sie Joachim Hojczyks Angebot nicht an? Rathaus-Pressesprecherin Franziska Götz antwortet: „Die Miete sollte rund 15 Prozent über dem nach dem Mietspiegel errechneten Wert liegen. Die Stadt sollte die in der Wohnung befindlichen Möbel erwerben. Alternativ sollte der Preis für die Möbel über eine höhere Miete ,abgestottert‘ werden. Darauf hat sich die Stadt Winnenden nicht eingelassen, weil solche Vorgänge in dieser Dimension bei der Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge nicht üblich sind.“

Die Stadt stelle „lediglich eine Erstausstattung, wenn diese nicht ohnehin von den Geflüchteten mitgebracht wird (Tisch, Bett, Spind)“. Das sei oft der Fall. „Des Weiteren ist es so, dass gerade Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen des Jobcenters beziehen, welche bei Bedarf auch für die Erstausstattung der Wohnung vorgesehen sind. Der Kauf weiterer Möbel durch die Stadt wäre eine zusätzliche Belastung für die städtischen Steuerzahler und eine nicht gerechtfertigte Investition, für die keine Refinanzierung erfolgt.“

Hojczyk widerspricht: Er will sich doch nicht am Leid anderer bereichern

Es sei, schreibt Franziska Götz, „ein Unterschied, ob uns geeignete Möbel überlassen werden sollen, weil jemand diese nicht selbst entsorgen will oder kann, oder ob wir dafür auch noch bezahlen sollen“.

Joachim Hojczyk widerspricht vehement der Darstellung, er habe eine höhere Miete verlangt. Er wolle sich doch nicht am Leid der Flüchtlinge bereichern. Seine Eltern seien selbst Flüchtlinge gewesen, sagt der Familienvater. Er persönlich habe sich in der Vergangenheit für einen geflüchteten Mann aus dem Iran eingesetzt.

Was spätestens nach dem Besuch in der betreffenden Wohnung im Storchenweg klar ist: Hojczyk hat nicht vor, einen Mondpreis für sperrmüllreife Altmöbel abzustauben. Die Einrichtung der rund 80 Quadratmeter großen 3,5-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche ist überwiegend nagelneu. Es gibt ein Bett, Schränke, Tische, Stühle. An einem Sessel im Wohnzimmer baumelt noch das Preisschild. Waschmaschine und ein Trockner sind ebenfalls vorhanden. Nur Betten fürs Kinderzimmer, das als Büro vorgesehen war, müssten noch besorgt werden.

Direkt an Geflüchtete zu vermieten, ist dem Mann aus Schwaikheim zu unsicher

Die städtische Pressesprecherin schreibt: „Herrn Hojzcyk wurde anheimgestellt, die Wohnung direkt an Flüchtlinge zu vermieten, um eventuell auf diese Weise seine Möbel verkauft zu bekommen. Das wollte er nicht.“ Joachim Hojzcyk bestätigt: Das sei ihm zu unsicher. Nach dem Tod des Vaters und des Bruders habe seine Mutter zu Hause ausziehen müssen. Er sagt: „Ich brauche die Miete aus der Wohnung, um das Heim zu finanzieren. Wir sind nicht arm, aber haben das Geld auch nicht im Überfluss.“ Sein Angebot an die Stadt stehe noch, so der 59-Jährige gegenüber unserer Redaktion. Mit der jüngsten Stellungnahme aus dem Rathaus dürfte sich das jedoch erledigt haben.

In der Buchenbachhalle leben aktuell 31 Menschen, darunter fünf Familien

In der Buchenbachhalle in Birkmannsweiler, in zwölf Quadratmeter großen, durch Bauzäune getrennten Kabinen wohnen derweil nach Angaben der Stadtverwaltung immer noch 31 Personen, darunter fünf Familien mit Kindern. Pressesprecherin Götz stellt klar: „Nach wie vor ist die Stadt an der Anmietung privaten Wohnraums für Flüchtlinge aus der Ukraine und auch anderen Ländern zu angemessenen Konditionen interessiert und prüft jedes Angebot.“ 17 Personen seien seit November bereits aus der Buchenbachhalle in private oder städtische Wohnungen umgezogen. Insgesamt seien aktuell 257 Personen von der Stadt in Winnender Wohnungen untergebracht.