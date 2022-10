Wolfgang Eisenmann stellt aus

In den Schaufenstern des Testzentrums an der Marktstraße sind von Freitag, 14. Oktober, an Werke von Wolfgang Eisenmann zu sehen. Einen Monat lang stellt das „Winnender Urgestein“, wie er sich selbst gegenüber Ausstellungsorganisator Diethard Fohr von der Initiative Stadtmuseum vorstellt, aus. Jener berichtet vorab.

Kunst als Lebenselixier

Im Januar 1961 hat Wolfgang Eisenmann im alten Winnender Bezirkskrankenhaus das Licht der Welt erblickt. Bereits als kleiner Junge hat er seine Liebe zum Malen und künstlerischen Gestalten entdeckt und ausgelebt. Mit Hingabe und Leidenschaft hat er zum Beispiel mit Ytong-Steinen fantasiereiche Skulpturen kreiert, sich an Schnitzereien versucht oder für sein Meerschweinchen ein überdimensionales Zuhause gezimmert. Die kreative Ader, die schon immer sichtbar war, ist mit ihm gewachsen. Als Autodidakt hat er sich auf seinem ganz eigenen Weg zu einem Künstler entwickelt, der sich alle Fertigkeiten selbst angeeignet hat.

Die Kunst ist für ihn ein Lebenselixier. Seine Werke, in die sowohl vielschichtige Lebenserfahrungen als auch die Eindrücke seiner zahlreichen Auslandsaufenthalte mit einfließen, stehen für Authentizität und kreative Freiheit.

Den Anklang, den seine Ausstellungen in den 90ern fanden, wie zum Beispiel in Tettnang am Bodensee, gaben ihm Motivation und Mut, sich in verschiedenen Stilrichtungen zu bewegen. Besondere Freude macht ihm das Malen auf alten Holzplatten mit Pastellkreide, Öl und Acrylfarbe wie auch die Verbindung diverser Elemente.

Digitale Kunst und auch Kochkunst

Inzwischen befasst sich Wolfgang Eisenmann auch mit digitaler Kunst, insbesondere NFTs. Das bedeutet ausgeschrieben "non fungible token", nicht austauschbares Objekt, das früher beliebig oft kopiert werden konnte. Diese Objekte sind nun Unikate und können plötzlich wie „echte“ Kunst gehandelt werden.

Ebenso gilt sein großes Interesse der Fotografie. In vertrauten Kreisen wird auch seine Kochkunst sehr gelobt und geschätzt und für ihn ist Kochen pure Leidenschaft und nicht wegzudenken.

Die aktuelle Ausstellung wird einen Querschnitt durch verschiedene Stile der Malkunst des Künstlers zeigen. Nicht alle seine Werke werden dort zu sehen sein.

Einen gesamten Überblick über sein Schaffen erhält man auf seinem Instagram-Account "wolfiisArt". Darüber kommt man auf die verschiedenen Bereiche wie Fotos, Digital und Food.

Der Künstler ist am 14. Oktober um 10.30 Uhr vor dem Testzentrum zur Eröffnung der Ausstellung und erzählt auch von seinen Ausstellungsplänen im Jahr 2023.