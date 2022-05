Wolfgang Fischer, 40 Jahre Heimerzieher bei der Paulinenpflege, geht in Rente

Seit über 40 Jahren arbeitet Wolfgang Fischer bei der Paulinenpflege. 1981 war der Zivildienst der Einstieg in sein Berufsleben - damals war er zum einen in der Druckerei des Berufsbildungswerks Winnenden und zum anderen auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Paulinenpflege tätig. „Ich bin damals Fotograf, Reprograf und Azubi-Anleiter in einer Person gewesen“, erzählt der 64-Jährige. „Damals hatte ich in der gesamten Einrichtung knapp 300 Kolleginnen und Kollegen, heute sind es über 1500. Da ging es natürlich noch etwas familiärer zu, weil man fast alle persönlich kannte.“

Matthias Knödler von der Paulinenpflege berichtet über das Urgestein, das jetzt im Mai in den Ruhestand geht.

Eine „Herzensaufgabe“, die ihn schließlich zum Teamleiter macht

„Nein, damals war nicht alles besser, nur einfach manches anders“, erinnert sich Wolfgang Fischer an seine Anfänge in der Einrichtung zurück.

Während des Zivildienstes kam die Erkenntnis, dass Wolfgang Fischer weiter mit Menschen in der Paulinenpflege arbeiten möchte, und er begann die Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher. Und so blieb Wolfgang Fischer auch nach dem Zivildienst dem etwas anderen „Familienbetrieb“ treu.

Seine erste Stelle war im Haus Plattenwald Backnang, in dem damals die Werkstufen-Schüler untergebracht waren. Ende der 80er wird er Gruppenleiter der Internatsgruppe der Werkstufe (heute: Berufsschulstufe), die inzwischen nach Winnenden umgezogen war.

Unvergessliche Begebenheiten stecken im Abschiedsalbum

Seit 2007 ist er Teamleiter für bis zu fünf Internatsgruppen, ebenfalls mit Schülerinnen und Schülern aus der Berufsschulstufe. Zu den hör- und sprachbehinderten Jugendlichen mit geistiger Behinderung kamen im Lauf der Jahre auch immer mehr Autisten dazu: „Das war eine zusätzliche Herausforderung und Herzensaufgabe zugleich. Aber auch darauf haben wir uns eingestellt“, erzählt Wolfgang Fischer. „Es ist im Prinzip egal, welche Behinderung ein Mensch hat - wichtig ist immer, dass man ihn dort abholt, wo er steht. Wir müssen uns als Erzieher auf Augenhöhe zum Klienten begeben. Und das Allerwichtigste ist, dass man seinen Job mit viel Herzblut macht.“

Nicht nur in einem Album, das er zum Abschied bekommen hat, finden sich viele unvergessliche Begebenheiten, die Wolfgang Fischers Berufsleben zu einem ganz besonderen gemacht haben: „Als ich zu einem Schüler mal entnervt gesagt habe: ‚Du bringst mich noch mal in die Psychiatrie!’, entgegnete er ganz trocken: ‚Dann besuche ich dich dort!’ Das sind unbezahlbare Momente“, erinnert er sich.

Wolfgang Fischer freut sich auf seinen Ruhestand, in dem er sich einiges vorgenommen hat: „Ich werde viel werkeln, ein Gartenhaus und ein Glasdach für die Terrasse bauen. Und vielleicht engagiere ich mich in meinem Heimatort als ehrenamtlicher Fahrdienst-Mitarbeiter. Außerdem warten fünf Enkel darauf, dass der Opa endlich mehr Zeit für sie hat.“