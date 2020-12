Das winterliche Weihnachtsmarkt-Wetter wäre da – bloß sind diese schönen Gelegenheiten, sich im Gedränge an einer heißen Tasse die Finger zu wärmen, wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt. Erlaubt ist nur der Glühwein „to go“, zum Mitnehmen. Beim Stadtbummel zum Beispiel ist Platz genug, dass man den Becher irgendwo austrinkt, nicht direkt am Ausschankort. Wir verraten, wo und wann in Winnenden die Freunde des Heißgetränks oder auch von gebrannten Mandeln fündig werden.

Das Yo! hat