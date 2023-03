"Wundine" defekt: Schwimmbad auf Rädern verlässt Winnenden vorzeitig

Grundschulkinder, die noch nicht sicher schwimmen können, haben seit Anfang Februar im mobilen Schwimmbad „Wundine on Wheels“ beim Höfener Freibad die Grundfertigkeiten des Schwimmens erlernt. Damit ist nun Schluss, denn das Schwimmbad auf Rädern muss in die Werkstatt.

Der bis Anfang April geplante Aufenthalt in Höfen wird vorzeitig beendet, „um defekte Komponenten auszutauschen und den technischen Betrieb für die intensive Nutzung nochmals zu optimieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Josef Wund Stiftung.

Nach der Lieferung der benötigten Teile und der Reparatur in der schwäbischen Heimat fährt das Schwimmmobil weiter an seinen dritten Standort in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Schwimmunterricht für Grundschulkinder aus dem Ahrtal startet am 13. April.

240 Kinder haben in "Wundine" die Grundfertigkeiten des Schwimmens gelernt

In Winnenden hat das Schwimmbad auf Rädern großen Anklang gefunde. In der Pressemitteilung bedauert die Josef Wund Stiftung die ungeplante Verkürzung der Standzeit um knapp zwei Wochen und bedankt sich unter anderem bei den 240 Kindern, die regelmäßig im Bad zu Gast waren.

Sie alle erhalten zum Abschluss eine Otter-Medaille der Schwimmakademie „Wundine“.