Wunnebad-Umbau in Winnenden wird teurer, weil ein Fasssadenbauer insolvent ist

Wie viel der Wunnebad-Umbau schlussendlich kosten wird? Schwer zu sagen! Nur so viel: Günstiger wird die Großbaustelle aktuelle nicht, die Kostenentwicklung zeigt klar nach oben.

Nach einer „Entspannung“ im Frühjahr – noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, Stadtwerke-Chef Jochen Mulfinger sprach von einer „Momentaufnahme“ und sollte Recht behalten – planten die Stadtwerke Winnenden mit 26,15 Millionen Euro Gesamtkosten.

In den Monaten darauf wäre das Projekt fast in Schieflage geraten, weil die Winnender Mühe hatten, Stahl- und Holzbauarbeiten zu vergeben. Das gelang zwar, schlug sich aber auf den Preis nieder: Die erwarteten Gesamtkosten stiegen bis zum Sommer auf rund 27,36 Millionen Euro netto.

Verzögerung um bis zu zwei Monate

Doch auch dieser Zwischenstand ist mittlerweile obsolet. In der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke vergangene Woche präsentierte die Geschäftsleitung eine neue Summe: rund 27,75 Millionen Euro netto werden Um- und Neubau nach aktuellem Stand kosten. Hinzu kommt: Die Fertigstellung wird sich vermutlich um ein, zwei Monate auf Herbst 2024 verzögern.

Hintergrund ist nach Angaben der Stadtwerke die Insolvenz der Firma Alutechnik FZ GmbH in Velden (Bayern), an die im Februar nach einer europaweiten Ausschreibung der Auftrag ergangen war, für rund 830.000 Euro die neue Alu-Pfosten-Riegel-Glasfassade des Wunnebads inklusive Türen und Metallfassadenbekleidung zu liefern und montieren. Nach „bauseitiger Kündigung“ sei eine Neuausschreibung des Gewerks erfolgt.

Gestiegene Kosten: "Da ist ein hohes Risiko eingepreist"

Die erneute Ausschreibung in ganz Europa habe bis Mitte September allerdings nur ein form- und fristgerechtes Angebot ergeben. Ein „unbefriedigendes Ergebnis“ sei das, so Stadtwerke-Chef Mulfinger zumal das Preisniveau nun rund 25 Prozent über dem ursprünglichen Auftrag liege. Rund 1,03 Millionen Euro netto verlangt die Firma Trube & Kings Fassadentechnik GmbH aus Höchstberg (Rheinland-Pfalz). Jochen Mulfinger: „Da ist ein hohes Risiko eingepreist.“

Im Vertrag mit dem neuen Fassadenbauer wird es außerdem eine Preisgleitklausel geben. Heißt: Steigen die Kosten für Aluminium, Glas und Co., verlangt die Firma entsprechend mehr Geld von den Stadtwerken.

Die Insolvenz und die Neuvergabe sind indes nicht die einzigen Gründe für die gestiegenen Gesamtkosten. Auch in anderen Gewerken sind die Kosten gestiegen, zum Beispiel um 70.000 Euro bei den Fenstern für die Sammelumkleide.

Wichtig: Fassade schützt vor Witterung

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Winnenden hat der Vergabe in der jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme grünes Licht gegeben. Nach Darstellung von Jochen Mulfinger hatten die Winnender auch gar keine andere Wahl: „Das ist etwas, was wir eingehen sollten und auch müssen, wenn wir das Projekt vorantreiben wollen“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer. „Die Fassade schließe den Rohbau gegen Witterungseinwirkungen ab“, erst wenn sie errichtet sei, „kann der Innenausbau beginnen“.

Entsprechend „zähneknirschend“ stimmten die Aufsichtsräte, darunter Hans Ilg von der Freien Wählervereinigung, zu: „Das Ding ist alternativlos.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Mulfinger rechnet indes mit weiteren Preissteigerungen. Aktuell sei das Großprojekt Wunnebad-Umbau, das über den Sommer gute Fortschritte gemacht hat, aber noch „im Rahmen der aktuellen Preisentwicklung“.