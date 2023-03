Wunnebad Winnenden: Beim Umbau drohen Verzögerungen

Im Juni 2024 soll das Wunnebad in Winnenden wieder regulär, ganz ohne Baustelle, öffnen. Ob das tatsächlich so kommt, ist zumindest fraglich. „Bisher sind keine Verzögerungen bekannt“, sagt zwar der Geschäftsführer der Stadtwerke, Jochen Mulfinger, doch könnte sich das in den nächsten Wochen ändern. Grund sind unter anderem Lieferprobleme.

Bei einem wichtigen Bauteil für das künftige Dach, einem Spezialstahl, gibt es laut Mulfinger „enorme Lieferschwierigkeiten“. Ob sich diese tatsächlich auf den zeitlichen Ablauf der Baustelle auswirken, ist jedoch noch nicht klar.

Zieht der Mitbewerber vor Gericht, kommt es wohl zu wochenlangen Verzögerungen

Hinzu kommt, dass es bei einer Auftragsvergabe von Glastrennwänden Probleme gibt. Ein Mitbewerber hat Unstimmigkeiten beim Angebot eines Konkurrenten festgestellt. Es liegt nun am Stuttgarter Regierungspräsidium (RP), dem nachzugehen. „Wir werden dazu beim RP eine Stellungnahme abgeben“, erklärt Mulfinger bei einem Termin mit unserer Redaktion. Sollte es aus Stuttgart noch im April eine Einschätzung geben, würden sich die Verzögerungen noch in Grenzen halten, könnten durch Optimierungen der Abläufe aufgefangen werden. Aber: „Es kann auch sein, dass der Mitbewerber vor Gericht zieht“, erklärt er. Dies wiederum wäre wohl mit wochenlangem Verzug verbunden, da dann auch andere Gewerke betroffen wären und ihre Arbeit nicht verrichten könnten.

Etwa 15 Prozent der Vergabesumme müssen die Verantwortlichen noch an Handwerker vergeben. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Wunnebad teurer wird als ursprünglich angenommen. Waren bisher 28,094 Millionen Euro finanziert und vom Gemeinderat bei Baubeschluss abgesegnet, beläuft sich der Gesamtkostenstand nach der jüngsten Kostenfortschreibung der Verantwortlichen auf 29,37 Millionen Euro. Für die Sicherstellung der Finanzierung soll nun ein Teil jener 1,85 Millionen Euro herangezogen werden, die im städtischen Haushalt 2023 für die Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke eingeplant sind. Was passiert, wenn diese Summe nicht bereitgestellt wird, erklärte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit deutlichen Worten. „Dann ist Baustopp.“ Bei vier Enthaltungen stimmte die Mehrheit der Gemeinderäte der Finanzierung, im Gegensatz zum Kauf des Plastik-Eisparks, zu.

Inwieweit sich die Umbaukosten bei kommenden Vergaben weiter erhöhen, konnte Mulfinger in der Sitzung nicht beantworten. „Ich kann nicht in die Glaskugel gucken. Wir müssen die Arbeiten ausführen und die Kosten regelmäßig beobachten.“ Mit der jetzigen Erhöhung habe er zwar ein positives Bauchgefühl, mehr als ein „Eiertanz“ sei zu dieser Frage momentan jedoch nicht drin.

Jochen Mulfinger: „Wir nehmen alles mit – im Negativen“

Momentan laufen auf der Wunnebad-Baustelle viele verschiedene Arbeiten gleichzeitig. So werkeln Arbeiter beispielsweise an der Fassade der künftigen Sommerumkleiden. In der kommenden Woche soll das neue Kursbecken einem Härtetest unterzogen werden. „Es kommt für mehrere Tage Wasser rein und wir schauen, ob es dicht ist“, erklärt Mulfinger. Auf dem künftigen Wunnebadparkplatz kommen die Arbeiter deutlich besser voran, so dass dieser bereits vor dem anvisierten Termin im Herbst fertig werden könnte.

Trotz allem schweben über allem die gestiegenen Kosten. „Ich habe natürlich die Ambition, das Projekt so kostengünstig und so gut wie möglich zu beenden. Dafür investiere ich mein Herzblut“, sagt Mulfinger. Es tue dann schon weh, wenn man die Kostenentwicklung betrachte. Bei anderen Großprojekten sei es momentan jedoch ähnlich. „Wir haben mit massiven Verwerfungen am Bau zu kämpfen. Der Preisauftrieb seit dem Anstieg der Energiekosten ist massiv“, erklärt Mulfinger. Mittlerweile gebe es leichte Gegenbewegungen, allerdings nicht in Gewerken, die die Wunnebadbaustelle momentan betreffen. „Generell können wir nicht unbedingt sagen, dass wir mit dem Zeitpunkt des Umbaus Glück gehabt haben. Corona in der Planungsphase, jetzt die Material- und Baukostenkrise. Wir nehmen alles mit – im Negativen“, seufzt er.